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Кличко дал показания в суде по делу о расстрелах на Майдане в 2014 году

3 марта, 12:34

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Мэр Киева дал показания в Святошинском суде

Мэр Киева Виталий Кличко дал показания в суде по делу расстрелов на Майдане Незалежности.

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Об этом мэр города написал в Telegram.

"Даю показания в Святошинском районном суде, который рассматривает дело расстрелов на Майдане Независимости в феврале 2014 года", – подписал фото Кличко.

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Ранее мы писали, что Генеральный прокурор Ирина Венедиктова снова отчиталась о расследовании "дел Майдана", отметив существенную активизацию в этом вопросе: в 2020 году сообщено в три раза больше подозрений и направлено обвинительных актов в суд, чем в 2019-м.

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Напомним, киевский суд объявил в розыск бывших беркутовцев Павла Аброськина, Сергея Зинченко и Олега Янишевского, которых освободили и передали оккупантам Донбасса в рамках обмена пленными в прошлом году.

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суд Майдан показания Виталий Кличко расстрелы

Источник: Сегодня

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