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Кличко поздравил с днем рождения старшего сына Егора (фото)

15 мая, 17:05

Виктория Барановская Виктория Барановская

15 мая сыну мэра Киева исполнился 21 год – Кличко поделился общим фото в соцсетях

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил сына Егора с днем рождения, который он празднует 15 мая.

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Об этом мэр написал в Telegram.

"Сегодня Егору 21. Как быстро летит время ... Горжусь сыном", – написал Кличко и прикрепил совместное фото с Егором.

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Сын мэра Киева родился 15 мая 2000 в Лос-Анджелесе. У Егора-Даниэля при рождении было американское гражданство, ведь родился он в США.

Городской голова вместе с женой Натальей кроме Егора-Даниэля, воспитывает еще двоих детей – Елизавету-Викторию и Максима-Александра.

Напомним, что в 2000 году Кличко рассказывал "Сегодня" о рождения сына. Будущий мэр лично присутствовал на родах, он поддерживал жену и был свидетелем рождением сына. В то время боксер восстанавливался после травмы и воевал только с пеленками.

Ранее Кличко поделился секретом успешного мэра. Он считает, что он очень много делает для развития столицы, но люди не замечают хорошего, если нет "вау-эффекта".

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