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Когда школы Киева уйдут на зимние каникулы – дата

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
7 декабря, 14:45
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Сейчас все 425 столичных школ работают в обычном режиме
Столичные школьники уходят на каникулы уже совсем скоро
Столичные школьники уходят на каникулы уже совсем скоро / Фото: Коллаж: Сегодня

Зимние каникулы для столичных школьников начнутся уже 25 декабря. Как стало известно, отдыхать ученики будут до 9 января включительно.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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"Причин для переноса начала каникул нет. Благодаря эффективным противоэпидемическим мерам в столице удалось остановить рост заболеваемости COVID-19 и выйти из красной зоны эпидемиологической опасности. Сейчас все 425 столичных школ работают в обычном режиме, а наши службы проводят постоянный мониторинг заведений среднего образования, контролируя динамику заболевания", – заявил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

Киев – лидер по вакцинации

Он также отметил, что специалисты настоятельно рекомендуют максимально вакцинировать население для более безопасного протекания болезни и сохранения жизни.

"Киев – лидер по вакцинации в Украине. Сейчас уже сделано более 3,1 миллионов прививок. Полностью вакцинировано около 1,57 миллиона киевлян. Среди представителей образовательной отрасли вакцинировано около 97%", – подчеркнул Валентин Мондриевский.

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