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Когда в Украине потеплеет до +12? Прогноз на неделю

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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16 февраля, 13:00
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Погода резко изменится – в большинство регионов придет пасмурная погода и дожди
В Украине ждут потепления до +12 градусов.
В Украине ждут потепления до +12 градусов. / Фото: Коллаж: Сегодня

Погода в Украине до конца недели будет облачной и дождливой. Однако синоптики также прогнозируют потепление, местами до +12 градусов.

Об этом сообщают Факты ICTV.

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Так, в четверг, 17 февраля, солнечно будет только на юге, на остальной территории страны пройдут дожди.

На юге Украины столбики термометров днем будут показывать +7-11, ночью +1-5 градусов. В восточных регионах днем 3-7 градусов, ночью похолодает до 1-4 градусов. На севере Украины дневная температура воздуха +3-8 градусов, ночью будет +1-4 градуса.

В западных температурах воздух прогреется до +9 днем, а ночью не будет опускаться ниже нуля.

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В пятницу, 18 февраля, дожди будут идти по всей территории Украины, кроме южных областей.

На юге днем до +10 градусов, ночью +2-4 градуса. На востоке днем +4-6 градусов, ночью похолодает +1-3 градуса. В северных регионах будет самое холодное – до +5 градусов днем и до -2 градусов ночью.

В субботу, 19 февраля, дожди накроют северные и западные области, на остальных – без осадков.

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В южных областях днем температура прогреется до +12 градусов, а ночью опустится до 0. На востоке температура воздуха прогреется до +7 днем и 0, +2 ночью. В северных регионах дневная температура воздуха – на уровне +5, +8, ночная – 0, +2.

В западных областях днем прогнозируется до +9, а ночью до 0, +3. В центре Украины в дневные часы суток ожидается до +9 градусов, а ночью до 0 градусов.

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