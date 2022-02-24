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"Когда вы будете на земле, мы будем вас убивать": военный ВСУ из Гостомеля ответил захватчикам

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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24 февраля, 20:20
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По подсчетам наших солдат, во время боя в Гостомеле уничтожено большее количество военных РФ
Над Гостомелем российская авиация
Над Гостомелем российская авиация / Фото: Коллаж: Сегодня

В Гостомеле идут ожесточенные бои. Бригада быстрого реагирования Национальной гвардии Украины дала бой противнику.

Об этом рассказал военный ВСУ Харытин Старский в Facebook.

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"По результатам сегодняшнего боя в Гостомеле нам удалось сбить три российских вертушки (вертолеты – ред.). Проблема заключалась в том, что вертушек было чуть больше, чем у нас было БК (боекомплект – ред.). У нас есть вертушки. Но скажу так, что постоянно в воздухе находиться нельзя и когда вы будете на земле, мы будем вас убивать", – сказал Старский.

В Гостомеле на данный момент находится до одного батальона военных РФ. Прилетела штурмовая авиация, также 34 вертолета, из них точно сбили три.

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"Мы забрали флаг и отошли с минимальными потерями, когда закончились ПЗРК и БК для З/У. Наша арта и истребители отпрягли базу и взлетку, работали по россдесанту. Противодействовать "сушкам" и "аллигаторам" стрелковухой было не реально. Ударная мощь бригады сдерживает врага в другом месте, поэтому по вертолетам отработали минимальными силами. Преимущественно свирепствовали обычные украинские срочники из батальона обеспечения. Недаром подготовили их в лучших традициях Гостомеля. По моим подсчетам в ходе боя уничтожили больше взвода – написал военный.

Он добавил, что Гостомель обязательно отвоюем.

Бой за аэродром

В городе Гостомель под Киевом Россия начала обстрелы. Там расположен аэродром госпредприятия "Антонов". Об этом сообщает Telegram-канал "Оперативный ВСУ".

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"Гостомель – десант ОРД половина не долетело. Половина в плену. МВД Украины сообщило о захвате российского диверсанта под Гостомелем", – говорится в подписи к видео.

Была атака российских вертолетов с выводком десанта на аэродром Гостомель. Идет бой. Сбиты 3 вертолета противника. Местные говорят, что пролетело более 20 вертолетов.

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