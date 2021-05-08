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Копы вычислили "минера" Верховной Рады: что известно о подозреваемом

8 мая, 20:09

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Столичные копы установили псевдоминера здания Верховной Рады – ему готовятся избрать меру пресечения

/ Фото: Сегодня

В Киеве мужчине, который "заминировал" здание Верховной Рады, сообщили о подозрении.

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Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Напомним, 5 мая в 22:45 по спецлинии "102" позвонил неизвестный и сообщил о заминировании здания Верховной Рады Украины, которая расположена на ул. М. Грушевского, 5.

В ходе проверки указанного сообщения взрывоопасных предметов или веществ специалисты не обнаружили.

По результатам следственных (розыскных) мероприятий сотрудникам полиции удалось установить личность "минера". Им оказался 55-летний уроженец Сумской области, который совершил ложное сообщение о заминировании здания из хулиганских побуждений.

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Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Ранее мы сообщали, что в Киеве заминировали аэропорт "Киев" и несколько медучреждений.

Также напомним, в Киеве в Голосеевском районе заминировали торговый центр OceanPlaza.

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