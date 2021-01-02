Коронавирус в Киеве: число новых случаев снизилось (карта)

В столице за прошлые сутки обнаружили 293 инфицированных коронавирусом. Подтвержденных случаев заболевания на сегодня уже 112 649.

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Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах:

Дарницком — 71;

Днепровском — 54;

Печерском – 36.

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Заболели:

160 женщин в возрасте от 18 до 88 лет;

116 мужчин в возрасте от 20 до 83 лет;

5 девочек от 12 до 16 лет;

12 мальчиков от 8 дней до 17 лет.

Инфицировались COVID-19 и 12 медиков.

За прошедшие сутки умерли 7 человек. Всего за период пандемии в столице зафиксировали 1942 летальных случая от коронавируса.

В больницы столицы госпитализировали 34 пациента. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели 142 человека. Всего коронавирус преодолели 40 053 жителя столицы.

Напомним, 1 января в Киеве зафиксировали 885 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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В Украине за прошедшие сутки выявили 5038 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Видео: Сегодня

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