Коронавирус в Киеве: число новых случаев снизилось (карта)

В столице за прошлые сутки обнаружили 293 инфицированных коронавирусом. Подтвержденных случаев заболевания на сегодня уже 112 649.
Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах:
- Дарницком — 71;
- Днепровском — 54;
- Печерском – 36.
Заболели:
- 160 женщин в возрасте от 18 до 88 лет;
- 116 мужчин в возрасте от 20 до 83 лет;
- 5 девочек от 12 до 16 лет;
- 12 мальчиков от 8 дней до 17 лет.
- Инфицировались COVID-19 и 12 медиков.
За прошедшие сутки умерли 7 человек. Всего за период пандемии в столице зафиксировали 1942 летальных случая от коронавируса.
В больницы столицы госпитализировали 34 пациента. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели 142 человека. Всего коронавирус преодолели 40 053 жителя столицы.
Напомним, 1 января в Киеве зафиксировали 885 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
В Украине за прошедшие сутки выявили 5038 новых случаев инфицирования коронавирусом.
Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине
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