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Коронавирус в Киеве: где больше всего зараженных (карта)

25 сентября, 12:49

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Киев перешел в "желтую зону"

Киев перешел в "желтую зону" опасности по COVID-19. За прошлые сутки в столице еще 380 заболевших, 9 человек умерли, 96 человек – выздоровели. Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram-канале.

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За весь период пандемии коронавирус унес жизни 342 киевлян, подтвержденных случаев на сегодня 21 045.

Заболели:

  • 198 женщин в возрасте от 18 до 83 лет
  • 153 мужчины в возрасте от 18 до 93 лет
  • 12 девочек от четырех месяцев до 16 лет и 17 мальчиков от 2 до 17 лет.

Кроме этого, заболели также 10 медиков.

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В больницы столицы госпитализировали 49 пациентов. Другие – на самоизоляции под контролем врачей. Коронавирус уже преодолели 6 255 жителей Киева.

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По районам:

  • в Дарницком районе – 90,
  • в Днепровском – 56,
  • в Деснянском районе – 54 случая.

Стоит отметить, что сегодня в стационарах медучреждений лечатся 1045 больных коронавирусом, из них 21 ребенок. 213 пациентов – в тяжелом состоянии. 307 получают кислородную поддержку. 18 больных – под аппаратами ИВЛ.

Напомним, от в Днепре продавали фейковые лекарства от коронавируса - владельца аптеки оштрафовали.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Киев Корона коронавирус

Источник: Сегодня

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