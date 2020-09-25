Коронавирус в Киеве: где больше всего зараженных (карта)

Киев перешел в "желтую зону" опасности по COVID-19. За прошлые сутки в столице еще 380 заболевших, 9 человек умерли, 96 человек – выздоровели. Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram-канале.
За весь период пандемии коронавирус унес жизни 342 киевлян, подтвержденных случаев на сегодня 21 045.
Заболели:
- 198 женщин в возрасте от 18 до 83 лет
- 153 мужчины в возрасте от 18 до 93 лет
- 12 девочек от четырех месяцев до 16 лет и 17 мальчиков от 2 до 17 лет.
Кроме этого, заболели также 10 медиков.
Читайте также: От коронавируса умерла депутат Львовского облсовета
В больницы столицы госпитализировали 49 пациентов. Другие – на самоизоляции под контролем врачей. Коронавирус уже преодолели 6 255 жителей Киева.
По районам:
- в Дарницком районе – 90,
- в Днепровском – 56,
- в Деснянском районе – 54 случая.
Стоит отметить, что сегодня в стационарах медучреждений лечатся 1045 больных коронавирусом, из них 21 ребенок. 213 пациентов – в тяжелом состоянии. 307 получают кислородную поддержку. 18 больных – под аппаратами ИВЛ.
Напомним, от в Днепре продавали фейковые лекарства от коронавируса - владельца аптеки оштрафовали.
Министерство здравоохранения Украины планирует закупить препарат Remdesivir в США.
Все подробности в спецтеме Коронавирус
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк