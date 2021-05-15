Коронавирус в Киеве: какие районы оказались самыми ковидными

За пятницу в столице выздоровевших оказалось в два раза больше, чем новых больных

В Киеве за прошедшие сутки выявили 544 случая коронавирусной инфекции, что немного меньше, чем за сутки до этого.

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Об этом сообщил в Facebook мэр столицы Виталий Кличко.

Всего с начала эпидемии в столице зарегистрировали 201 753 больных. А за прошедшие сутки заболели:

299 женщин в возрасте от 19 до 92 лет;

221 мужчина в возрасте от 21 до 86 лет;

13 девочек от 1 месяца до 16 лет и 11 мальчиков от 1 до 16 лет.

Также за пятницу зафиксировали 14 летальных случаев от COVID-19 (всего 4919), а вылечить удалось 1002 киевлян. Госпитализировали за вчерашний день с коронавирусом 48 человек.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе – 112, Голосеевском – 87 и в Святошинском – 77.

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Как сообщали новости "Сегодня", по всей Украине за сутки выросло количество смертей от COVID-19.

Видео: Сегодня

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