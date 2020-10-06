Коронавирус в Киеве не отступает: данные по районам (карта)

Всего подтвержденных случаев COVID-19 в столице уже 25 091

За прошедшие сутки в Киеве у 355 человек обнаружили коронавирусную инфекцию.

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Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодняшний день в столице уже 25 091.

Больше всего случаев заболевания обнаружили:

в Дарницком районе – 50,

в Соломенском – 47,

в Днепровском районе – 44.

"Помните о главных правилах безопасности – носите маски, пользуйтесь антисептиками, соблюдайте социальную дистанцию", – пишет Кличко.

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Заболели:

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190 женщин в возрасте от 18 до 89 лет,

146 мужчин в возрасте от 18 до 84 лет,

9 девочек от 3 до 16 лет и 10 мальчиков от 1 года до 17.

Заболели и 10 медиков. В больницы столицы госпитализировали 36 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

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Выздоровели за минувшие сутки 282 человека. Всего коронавирус преодолели 8545 жителей Киева.

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Отметим, 6 человек умерли. Всего COVID-19 унес жизни 436 жителей Киева.

Напомним, вчера в Киеве обнаружили 286 зараженных коронавирусной инфекцией. 10 случаев – летальных.

Как ранее стало известно, Airbnb запретит бронировать жилье на одну ночь в праздники, чтобы противостоять COVID-19.

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