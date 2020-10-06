Коронавирус в Киеве не отступает: данные по районам (карта)

За прошедшие сутки в Киеве у 355 человек обнаружили коронавирусную инфекцию.
Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодняшний день в столице уже 25 091.
Больше всего случаев заболевания обнаружили:
- в Дарницком районе – 50,
- в Соломенском – 47,
- в Днепровском районе – 44.
"Помните о главных правилах безопасности – носите маски, пользуйтесь антисептиками, соблюдайте социальную дистанцию", – пишет Кличко.
Заболели:
- 190 женщин в возрасте от 18 до 89 лет,
- 146 мужчин в возрасте от 18 до 84 лет,
- 9 девочек от 3 до 16 лет и 10 мальчиков от 1 года до 17.
Заболели и 10 медиков. В больницы столицы госпитализировали 36 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.
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Выздоровели за минувшие сутки 282 человека. Всего коронавирус преодолели 8545 жителей Киева.
Отметим, 6 человек умерли. Всего COVID-19 унес жизни 436 жителей Киева.
Напомним, вчера в Киеве обнаружили 286 зараженных коронавирусной инфекцией. 10 случаев – летальных.
Как ранее стало известно, Airbnb запретит бронировать жилье на одну ночь в праздники, чтобы противостоять COVID-19.
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