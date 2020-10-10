Коронавирус в Киеве не отступает: данные по районам (карта)

Выздоровели за минувшие сутки 216 человек

В Киеве количество зараженных коронавирусом не уменьшается. За прошлые сутки вирус обнаружили у 532 человек. На сегодняшний день в столице уже 26 тыс. 995 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

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Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram-канале.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в:

Деснянском районе – 117

Дарницком – 89.

Днепровском районе – 67

"Вирус стремительно распространяется. Будьте осторожны и соблюдайте элементарные правила безопасности", – пишет Кличко.

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Заболели:

279 женщин в возрасте от 18 до 90 лет

214 мужчин в возрасте от 18 до 80 лет

25 девочек от 1 до 17 лет и 14 мальчиков от 1 до 17 лет.

Заболел, в частности, 21 медик. Не уменьшается и количество госпитализированных больных. В больницы столицы попали 82 пациента. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 216 человек. Всего коронавирус преодолели 9627 жителей Киева.

6 человек умерли. В общем коронавирус унес жизни 469 киевлян.

Напомним, за прошлые сутки, 8 октября, коронавирус обнаружили у 567 человек – это самый большой прирост заболевших в столице с начала эпидемии.

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А всего в Украине за последние сутки выявили 5804 новых случая инфицирования коронавирусом.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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