В Киеве все больше зараженных коронавирусом, на карантин закрыли шесть школ (карта)

В Киеве за минувшие сутки выявили 328 новых случаев инфицирования COVID-19.
Как рассказал в своем Telegram-канале мэр города Виталий Кличко, с начала эпидемии в столице COVID-19 диагностировали у 22 143 человек.
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По последним данным, в столице заболели:
- 164 женщины в возрасте от 18 до 87 лет,
- 128 мужчин в возрасте от 18 до 92 лет,
- 21 девочка от 1 до 17 лет и 15 мальчиков от двух до 17 лет.
Среди новых заболевших 9 медиков. В киевские больницы пришлось госпитализировать 43 пациента. Остальных отправили на самоизоляцию под контролем врачей.
Примечательно, что больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 66, Оболонском – 52, Днепровском и Деснянском – по 39 случаев.
За последние сутки в Киеве от коронавируса скончались восемь человек. С начала эпидемии болезнь унесла жизни 369 киевлян.
Как сообщил Виталий Кличко в Twitter, в столице закрыты на карантин шесть школ – из-за заболевания учителей.
"На самоизоляцию и дистанционное обучение перевели в общем 290 классов в 126 школах города. Там, где болеют ученики. Всего больных коронавирусом школьников обнаружили – 346. И 190 педагогов" – пишет Кличко.
Больницы столицы, где лечат пациентов с коронавирусом, заполнены на 54%. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время 2 сентября.
В Киеве участились вспышки COVID-19 в судах, банках и в правоохранительных органах.
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