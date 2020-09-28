В Киеве все больше зараженных коронавирусом, на карантин закрыли шесть школ (карта)

За последние сутки в Киеве зафиксировали восемь смертей от коронавируса

В Киеве за минувшие сутки выявили 328 новых случаев инфицирования COVID-19.

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Как рассказал в своем Telegram-канале мэр города Виталий Кличко, с начала эпидемии в столице COVID-19 диагностировали у 22 143 человек.

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По последним данным, в столице заболели:

164 женщины в возрасте от 18 до 87 лет,

128 мужчин в возрасте от 18 до 92 лет,

21 девочка от 1 до 17 лет и 15 мальчиков от двух до 17 лет.

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Среди новых заболевших 9 медиков. В киевские больницы пришлось госпитализировать 43 пациента. Остальных отправили на самоизоляцию под контролем врачей.

Примечательно, что больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 66, Оболонском – 52, Днепровском и Деснянском – по 39 случаев.

За последние сутки в Киеве от коронавируса скончались восемь человек. С начала эпидемии болезнь унесла жизни 369 киевлян.

Как сообщил Виталий Кличко в Twitter, в столице закрыты на карантин шесть школ – из-за заболевания учителей.

"На самоизоляцию и дистанционное обучение перевели в общем 290 классов в 126 школах города. Там, где болеют ученики. Всего больных коронавирусом школьников обнаружили – 346. И 190 педагогов" – пишет Кличко.

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Больницы столицы, где лечат пациентов с коронавирусом, заполнены на 54%. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время 2 сентября.

В Киеве участились вспышки COVID-19 в судах, банках и в правоохранительных органах.

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