Коронавирус в Киеве: в каких районах больше всего зараженных

Количество жителей Киева, у которых обнаружили коронавирус, увеличилось за минувшие сутки на 330 человек

На сегодня в Киеве уже 20 665 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Больше всего случаев коронавируса обнаружили в Дарницком районе столицы – 60. В Деснянском – 51. В Днепровском районе – 44 случая.

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Об этом сообщил Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

В больницы столицы госпитализировали 38 пациентов. Остальные – на самоизоляции под контролем врачей. По сообщению КГГА, в частности, у 13 медиков выявили коронавирус.

Статистика по выявленным случаям:

171 женщина в возрасте от 19 до 87 лет,

128 мужчин в возрасте от 18 до 89 лет,

14 девочек от 3 лет до 17 и 17 мальчиков от 3 до 17 лет.

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"Предотвратить попадание Киева в "красную зону" и возвращение к строгим ограничениям можно только соблюдая правила. Носите маску, пользуйтесь антисептиками, держите социальную дистанцию, не идите в места большого скопления людей! Берегите себя!" – призвал Виталий Кличко.

Как сайт "Сегодня" сообщал ранее, количество жителей Киева, у которых обнаружили коронавирус, увеличилось за минувшие сутки на 330 человек. Трое больных умерли.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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