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Коронавирус в Киеве: за сутки более 1858 новых случаев (карта)

16 декабря, 12:23

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Всего коронавирус преодолели 29 897 жителей столицы

В Киеве за прошлые сутки обнаружили 1858 новых случаев коронавируса. Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 95 160.

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Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах:

  • Дарницком районе – 593,
  • Днепровском – 260,
  • Соломенском районе – 161.

Заболели:

  • 1001 женщина в возрасте от 18 до 91 года,
  • 716 мужчин в возрасте от 18 до 94 лет,
  • 71 девочка от 12 дней до 17 лет и 70 мальчиков от 2 месяцев до 17 лет.
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Заболели, в частности, 70 медиков. В больницы столицы госпитализировали 52 пациента. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

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Умерли 21 человек. Всего за период пандемии в столице 1631 летальный случай от вируса. Выздоровели в сутки 347 человек. Всего коронавирус преодолели 29 897 жителей столицы.

Столица – первая по уровню тестирования на коронавирус. И сегодня этот показатель составляет более 320 тестов на 100 000 населения. С начала пандемии в коммунальных медучреждениях и лабораторном центре исследовали более 268 000 образцов биоматериала методом ПЦР. А на выявление антител – сделали более 91 500.

Также мы писали, что за прошедшую неделю число заболевших COVID-19 в мире превысило 4,3 млн. Этот показатель стал самым высоким с начала пандемии.

Кроме того, глава Минздрава Максим Степанов рассчитывает, что украинцев начнут вакцинировать от коронавируса уже в феврале.

Видео: Сегодня
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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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Киев статистика Виталий Кличко коронавирус

Источник: Сегодня

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