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Коронавирус в Киеве: за сутки обнаружили 1417 новых случаев

7 апреля, 12:26

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

За сутки 45 летальных случая от вируса

В Киеве за последние сутки обнаружили 1417 новых случаев коронавируса. Всего в столице 170 517 подтвержденных случаев.

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Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах:

  • Дарницком – 318,
  • Деснянском – 228,
  • Днепровском – 159.

Заболели:

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  • 819 женщин в возрасте от 18 до 91 лет,
  • 528 мужчин в возрасте от 18 до 95 лет,
  • 32 девочки от 8 месяцев до 17 лет и 38 мальчиков от 8 месяцев до 17 лет.
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За сутки 45 летальных случаев от вируса – всего 3701. 183 больных COVID-19 госпитализировали.

489 госпитализированных с подозрением на COVID-19 и пневмониями. 476 человек преодолели коронавирус – всего 108 732.

Отметим, в Украине за прошлые сутки, 6 апреля, подтвердили 15 415 новых случаев заражения коронавирусом.

Как писали ранее, в Киевской и Херсонской областях закончилась вакцина против коронавируса. Более того, на утро 6 апреля о нулевых остатках отчиталось уже восемь областей.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Киев статистика карантин Виталий Кличко коронавирус локдаун

Источник: Сегодня

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