Коронавирус в Киеве: за сутки обнаружили 200 новых случаев (графика)

В Киеве за прошлые сутки зафиксировано 200 новых случаев коронавируса. Всего подтвержденных случаев в столице – 134 506.

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Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в левобережных районах столицы: Дарницком (51), Подольском (30) и Деснянском (26).

Заболели:

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111 женщин в возрасте от 19 до 82 лет;

78 мужчин в возрасте от 19 до 88 лет;

6 девочек в возрасте от 6 до 16 лет;

5 мальчиков в возрасте от 1 до 10 лет.

За сутки 6 летальных случаев от вируса (всего 2573). 73 новых госпитализированных пациентов.

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Также за сутки 21 пациент одолел коронавирус (всего 91 803).

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