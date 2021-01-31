Українська
$ 28,19
34,1
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

Коронавирус в Киеве: за сутки обнаружили 215 новых случаев (карта)

31 января, 11:39

Виктория Барановская Виктория Барановская

Среди заболевших 10 детей

По состоянию на 31 января в Киеве еще 215 человек заболели коронавирусом.

Реклама

Об этом написал в Telegram мэр Киева Виталий Кличко.

Заболели:

  • 117 женщин в возрасте от 19 до 83 лет;
  • 88 мужчин в возрасте от 18 до 86 лет;
  • 2 девочки 1 и 3 лет и 8 мальчиков от 4 месяцев до 17 лет.

Среди инфицированных 10 медиков. В киевские больницы госпитализировали 26 пациентов, другие – на самоизоляции.

За минувшие сутки 707 человек выздоровели от COVID-19, всего коронавирус преодолели 68 558 жителей столицы.

Реклама

30 января от коронавируса умерли 16 человек, а всего в столице 2365 летальных случаев.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком, Днепровском и Святошинском районах.

В тренде
В Киеве в реке нашли тело военнослужащего (фото, видео)

По состоянию на 31 января в Киеве уже 128 389 подтвержденных случаев заболевания.

/ Фото: Telegram Кличко

Реклама

Ранее в ВОЗ предупредили: существует большая вероятность, что коронавирусная инфекция станет эндемическим заболеванием, которое будет появляться снова.

Напомним, что во Всемирной организации здравоохранения уже неоднократно предупреждали о последствиях пандемии – миллионы людей окажутся на грани голода, а большинство вакцин уже забронированы и выкуплены развитыми странами мира.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев коронавирус COVID-19
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Остался только рюкзак. Под Киевом погиб ребенок, упав с 15-го этажа
Остался только рюкзак. Под Киевом погиб ребенок, упав с 15-го этажаПроисшествия
"Меня хотят убить" – интервью со скандальной преподавательницей университета ДрагомановаУкраина
Университет Драгоманова отреагировал на скандал с профессором-украинофобкой
Университет Драгоманова отреагировал на скандал с профессором-украинофобкойУкраина
Новый Киев: Арсенальную площадь накроют стеклом
Новый Киев: Арсенальную площадь накроют стекломДругие новости
Билборды с нецензурной бранью
Билборды с нецензурной бранью "появились" в Киеве. В КГГА объяснили скандальные фотоДругие новости
В Украине наступил снежный апокалипсис: где опаснее всего
В Украине наступил снежный апокалипсис: где опаснее всегоУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять