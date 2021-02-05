Коронавирус в Киеве: за сутки обнаружили 321 новый случай (карта)

В Киеве обнаружили за прошлые сутки 321 новый случай коронавируса. Подтвержденных случаев всего 129 827.
Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах:
- Днепровском – 80,
- Деснянском – 75,
- Дарницком – 56.
Заболели:
- 180 женщин в возрасте от 18 до 85 лет,
- 134 мужчины в возрасте от 18 до 87 лет,
- 6 девочек от 1 до 17 лет и 1 мальчик 11 лет.
10 летальных случаев от вируса – всего 2414.
За последние сутки 32 госпитализированных пациента.
1841 человек преодолел коронавирус – всего 77 813.
Столица остается первой по уровню тестирования на коронавирус в Украине – более 255 тестов на 100 000 населения.
Напомним, ранее во Львове спасли роженицу, госпитализированную с тотальным поражением легких.
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