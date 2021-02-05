Коронавирус в Киеве: за сутки обнаружили 321 новый случай (карта)

Столица остается первой по уровню тестирования

В Киеве обнаружили за прошлые сутки 321 новый случай коронавируса. Подтвержденных случаев всего 129 827.

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Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах:

Днепровском – 80,

Деснянском – 75,

Дарницком – 56.

Заболели:

180 женщин в возрасте от 18 до 85 лет,

134 мужчины в возрасте от 18 до 87 лет,

6 девочек от 1 до 17 лет и 1 мальчик 11 лет.

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10 летальных случаев от вируса – всего 2414.

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За последние сутки 32 госпитализированных пациента.

1841 человек преодолел коронавирус – всего 77 813.

Столица остается первой по уровню тестирования на коронавирус в Украине – более 255 тестов на 100 000 населения.

Напомним, ранее во Львове спасли роженицу, госпитализированную с тотальным поражением легких.

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