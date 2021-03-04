Коронавирус в Киеве: за сутки обнаружили 868 новых случаев (карта)

В Киеве обнаружили за прошлые сутки 868 новых случаев коронавируса. Подтвержденных случаев всего в столице – 140 006.
Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах:
- Дарницком – 183,
- Оболонском – 130,
- Деснянском – 116.
Заболели:
- 464 женщины в возрасте от 18 до 89 лет,
- 359 мужчин в возрасте от 18 до 90 лет,
- 26 девочек в возрасте от 3 до 17 лет и 19 мальчиков от 3 до 16 лет.
За прошлые сутки 21 летальный случай от вируса – всего 2718. Также за сутки 108 госпитализированных пациентов.
310 человек преодолели коронавирус – всего 95 695.
Ранее мы писали,что Степанов вакцинировалсяиндийским препаратом Covishield. 1 марта министру сделали прививку в Александровской больнице Киева. Он призвал украинцев следовать его примеру.
Напомним, что для популяризации вакцинации от коронавируса Министерство здравоохранения разрешило использовать возможные остатки вакцин для вакцинации общественных деятелей.
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