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Коронавирус в Киеве: за сутки обнаружили 868 новых случаев (карта)

4 марта, 10:27

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

За прошлые сутки 21 летальный случай от вируса

В Киеве обнаружили за прошлые сутки 868 новых случаев коронавируса. Подтвержденных случаев всего в столице – 140 006.

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Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах:

  • Дарницком – 183,
  • Оболонском – 130,
  • Деснянском – 116.

Заболели:

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  • 464 женщины в возрасте от 18 до 89 лет,
  • 359 мужчин в возрасте от 18 до 90 лет,
  • 26 девочек в возрасте от 3 до 17 лет и 19 мальчиков от 3 до 16 лет.
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За прошлые сутки 21 летальный случай от вируса – всего 2718. Также за сутки 108 госпитализированных пациентов.

310 человек преодолели коронавирус – всего 95 695.

Ранее мы писали,что Степанов вакцинировалсяиндийским препаратом Covishield. 1 марта министру сделали прививку в Александровской больнице Киева. Он призвал украинцев следовать его примеру.

Напомним, что для популяризации вакцинации от коронавируса Министерство здравоохранения разрешило использовать возможные остатки вакцин для вакцинации общественных деятелей.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Киев статистика Виталий Кличко коронавирус

Источник: Сегодня

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