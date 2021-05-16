Коронавирус в Киеве. За сутки обнаружили менее 200 новых случаев

За прошедшие сутки в столице 21 человек умер от последствий коронавируса.
По состоянию на утро 16 мая в Киеве зафиксировали еще 137 новых случаев коронавируса.
Об этом написал мэр Киева Виталий Кличко.
Заболели:
- 73 женщины в возрасте от 19 до 88 лет;
- 55 мужчин в возрасте от 23 до 97 лет;
- 4 девочки от 11 до 16 лет и 5 мальчиков от 1 до 15 лет.
Из них 35 человек госпитализировали в медучреждения столицы с коронавирусом, а еще 114 жителей Киева попали в больницы с подозрением на COVID-19.
За прошедшие сутки 21 человек умер от коронавируса, а в целом – 4940. Выздоровели в столице 369 человек, а за все время пандемии – 132 332.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Деснянском (27), Дарницком (25) и в Святошинском (21).
Всего в столице зафиксировали уже 201 890 случаев коронавируса.
Ранее мы сообщали, что в Украине за последние сутки, 15 мая, обнаружили 3620 новых случаев коронавируса. Это на 3176 случаев меньше, чем днем ранее.