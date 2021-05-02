Коронавирус в Киеве: за сутки обнаружили менее 200 новых случаев (карта)

1 мая только один человек выздоровел от коронавируса, а в целом уже 124 435 жителей столицы победили болезнь

По состоянию на утро 2 мая в Киеве обнаружили еще 177 новых случаев коронавируса.

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Об этом написал мэр Киева Виталий Кличко.

Заболели:

100 женщин в возрасте от 20 до 90 лет;

68 мужчин в возрасте от 19 до 93 лет;

7 девочек от 1 до 16 лет и 2 мальчика от 1 до 7 лет.

Из них 34 человека были госпитализированы в медучреждения столицы, еще 151 человек попал в больницу с подозрением на COVID-19.

В столице 17 человек умерли от коронавируса за сутки, а за время пандемии коронавирус убил 4643 человека. Выздоровел и победил COVID-19 1 мая только один человек, а в целом – 124 435.

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Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Деснянском (36), Днепровском (25) и в Дарницком (22).

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По состоянию на 2 мая в Киеве зафиксировали уже 196 346 случаев коронавируса.

Ранее мы сообщали, что в Украине обнаружили более пяти тысяч новых случаев COVID-19.

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Также напомним, Украина получит еще 10 млн доз вакцины Pfizer.

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