Киев попал в красную зону карантина: какая ситуация в городе

В Украине сегодня обновили зоны карантина – Киев попал в красную зону. В столице за прошлые сутки 1210 новых случаев коронавируса, а всего подтвержденных случаев 151 133.
Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах:
- Дарницком – 302,
- Днепровском – 201,
- Деснянском – 184.
Заболели:
- 691 женщина в возрасте от 18 до 93 лет,
- 462 мужчины в возрасте от 18 до 93 лет,
- 28 девочек от 1 до 17 лет и 29 мальчиков от 1 до 17 лет.
Так, за сутки 24 летальных случая от вируса, а всего – 3015. 129 пациентов госпитализировали.
258 человек преодолели коронавирус – всего 100 804.
Ранее мы сообщали, что в Украине выявили почти 16 тысяч новых случаев COVID-19.
Также мы писали,что в Украине проведут массовое тестирование на коронавирус.
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