Українська
$ 27,68
32,98
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

Киев попал в красную зону карантина: какая ситуация в городе

19 марта, 12:28

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

За сутки 1210 новых случаев коронавируса

В Украине сегодня обновили зоны карантина – Киев попал в красную зону. В столице за прошлые сутки 1210 новых случаев коронавируса, а всего подтвержденных случаев 151 133.

Реклама

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах:

  • Дарницком – 302,
  • Днепровском – 201,
  • Деснянском – 184.

Заболели:

В тренде
В Киеве "заминировали" семь станций метро (обновлено)
  • 691 женщина в возрасте от 18 до 93 лет,
  • 462 мужчины в возрасте от 18 до 93 лет,
  • 28 девочек от 1 до 17 лет и 29 мальчиков от 1 до 17 лет.
Реклама

Так, за сутки 24 летальных случая от вируса, а всего – 3015. 129 пациентов госпитализировали.

258 человек преодолели коронавирус – всего 100 804.

Ранее мы сообщали, что в Украине выявили почти 16 тысяч новых случаев COVID-19.

Также мы писали,что в Украине проведут массовое тестирование на коронавирус.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев статистика эпидемия Виталий Кличко коронавирус

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Каким областям грозит жесткий локдаун? Ответил Степанов
Каким областям грозит жесткий локдаун? Ответил СтепановУкраина
Турникетные мученья в метро Киева: чем недовольны пассажиры (фото, видео)
Турникетные мученья в метро Киева: чем недовольны пассажиры (фото, видео)Другие новости
Киев накрыл мартовский снегопад (фото)
Киев накрыл мартовский снегопад (фото)Другие новости
В Киеве перенесли школьные каникулы: дети начнут отдыхать раньше
В Киеве перенесли школьные каникулы: дети начнут отдыхать раньшеДругие новости
В Киеве снова вышли на протест ветераны-силовики: требования (фото)
В Киеве снова вышли на протест ветераны-силовики: требования (фото)Другие новости
Коронавирус в Киеве: за сутки обнаружили почти 900 новых случаев (карта)
Коронавирус в Киеве: за сутки обнаружили почти 900 новых случаев (карта)Другие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять