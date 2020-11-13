Карантин выходного дня в Киеве – обещают массовые проверки

За минувшие сутки в Киеве зарегистрировано рекордное количество инфицированных коронавирусом – 1083 человек. Рост заболеваемости стремительно растет. Чтобы хоть как-то спасти ситуацию, правительство вводит карантин выходного дня.

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"Легкий локдаун" вводиться в Киеве уже на этих выходных – 14 и 15 ноября.

Как будут контролировать выполнение новых требований, сайт "Сегодня" расспросил Олега Рубана, главу Госпродпотребслужбы Киева.

"Постановление правительства обязательно к выполнению по всей территории Украины. Мы будем его выполнять в Киеве. Работать на выходных будут только аптеки, заправки и продуктовые магазины. Все остальным придется закрыться, как это уже было в марте и апреле этого года. Не продуктовые направления – не работают! Остаются открытыми только те магазины, в которых более 60% составляют продукты питания", – рассказал сайту "Сегодня" Олег Рубан, глава Госпродпотребслужбы Киева.

Где будут проверять и что закрывать

В субботу по столице пройдут массовые рейды – будут проверять выполнение требований карантина выходного дня.

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На предпринимателей, которые не соблюдают противоэпидемиологические мероприятия и рискнут завтра работать, будут составляться административные протоколы. А объекты торговли будут закрываться.

"Проверки будут массовыми. Нам поставили конкретную задачу – страна должна на субботу и воскресенье уйти на снижение социальной активности", – добавляет Рубан.

Обязательно ли сидеть дома?

Большинство людей уверены, что карантин выходного дня в Киеве – это означает, что жители столицы должны два дня сидеть в своих квартирах и даже не выходить на улицу.

Это не так. Сидеть дома не нужно. Нужно выходить на улицу, гулять в парках, дышать свежим воздухом.

Запрет касается мест массового скопления людей – это торгово-развлекательные центры, торговые центры, кинотеатры – они. согласно постановлению правительства, не должны работать.

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"И киевляне не должны их посещать в субботу и воскресенье. Контролировать процесс выполнения постановления будут специальные группы, в которые войдут представители полиции, Госпродпотребслужбы, Муниципальной охраны, представители районных властей", – добавляет Рубан.

Напомним, столичные предприниматели вышли на митинги в знак протеста, еще до принятия решения о введении карантина выходного дня. Работники ресторанов и кафе негодуют.

"Карантин выходного дня просто уничтожит наш бизнес. Мы не понимаем логику принятия такого решения. Почему закрывают нас, а продуктовые ярмарки остаются – на них практически никто не соблюдает масочный режим и там просто толпы народу в очередях. Выборочно разрешается проводить концерты, где тысячи людей. А ресторан, где соблюдаются все нормы нужно закрыть именно в выходные, когда туда приходит много посетителей", – возмущается Игорь, сотрудник одного из столичных ресторанов.

На сайте президента Украины также появилась петиция против введения карантина выходного дня. За три дня документ уже подписали более 20 тысяч украинцев. Для рассмотрения петиции необходимых 25 тысяч голосов.

Каким должен быть результат?

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По словам Олега Рубана, карантин выходного дня – это не полностью эффективное мероприятие, которое спасет ситуацию.

Люди должны понимать, что карантин выходного дня – это вынужденная мера, которая позволит лишь уменьшить социальные контакты. Он был введен в некоторых странах и показал себя эффективным мероприятием.

" Это было достигнуто при его правильном соблюдении и строгом контроле. Как это получиться у нас – посмотрим через две-три недели на результат таких мер", – отмечает Олег Рубан.

Он не исключает, что после этого будут вводиться другие меры ограничений, вплоть до введения более жесткого локдауна. Впрочем, по его словам, пока ситуация с пандемией в Киеве остается под контролем.

"В Киеве достаточно коек для госпитализации больных, решается вопрос с обеспечением больных кислородом… В столице на данный момент есть дополнительно около 5 тысяч коек. Город полностью справляется с возникшей ситуацией. В столице самый высокий процент диагностики проведенных исследований", – добавляет Рубан.

Закроют ли школы?

В Киеве пока не собираются переводить на дистанционное обучение учеников столичных школ и не планируют закрывать детские садики.

Они будут продолжать работать в том режиме, который есть сейчас. Для школ пока нет оснований, чтобы переходить на дистанционную систему обучения. Такое возможно если в городе начнется грипп.

"Со школами и садиками – все хорошо. Эпидемия гриппа вынуждает нас закрывать школы и переходить на дистанционную систему образования. А с коронавирусной инфекцией в организованных трудовых коллективах мы научились бороться и предотвращать ее распространение", – заверяет Олег Рубан.

Ранее мы сообщали, что в Киеве составлено 13 протоколов за нарушение правил карантина в заведениях общественного питания и не только. Среди нарушителей восемь заведений общественного питания, два продовольственных магазина, один – промышленный, салон красоты и хостел.

Также мы сообщали – закроют ли столичное метро в случае введения карантина выходного дня

Еще в начале октября сайт "Сегодня" выяснял: насколько эффективный карантин выходного дня и есть ли в нем хоть что-то позитивное для обычных граждан.

Будут ли на выходных работать салоны красоты, смотрите в нашем сюжете:

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Усиление карантина в Украине

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