Мемориал в Бабьем Яру: появились фотографии скульптур

В Киеве в Бабьем Яру установили новые скульптуры. Фотографии с места событий прислал корреспондент "Сегодня".
Работник Мемориального центра Холокоста Максим Яковер написал на своей странице в Facebook, что сегодня открывают проекты на территории:
"Одним из центральных проектов будет временная инсталляция на участке, где будет возведен Мемориал", – написал Максим.
Отметим, мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" – одно из самых известных памятных мест, связанных с человеческой трагедией, посвященной жертвам Холокоста.
Владимир Зеленский принял участие в мероприятиях по случаю 79-й годовщины памяти жертв трагедии Бабьего Яра в Киеве.
Летом 2020 года президент обсудил строительство Мемориала в Бабьем Яру с зарубежными партнерами данного проекта.
Напомним, 29 сентября в столице в Национальном ботаническом саду им. Н. Гришко установили новую скульптуру.
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