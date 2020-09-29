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Мемориал в Бабьем Яру: появились фотографии скульптур

29 сентября, 14:18

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Длина скульптур впечатляет

В Киеве в Бабьем Яру установили новые скульптуры. Фотографии с места событий прислал корреспондент "Сегодня".

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Работник Мемориального центра Холокоста Максим Яковер написал на своей странице в Facebook, что сегодня открывают проекты на территории:

"Одним из центральных проектов будет временная инсталляция на участке, где будет возведен Мемориал", – написал Максим.

Отметим, мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" – одно из самых известных памятных мест, связанных с человеческой трагедией, посвященной жертвам Холокоста.

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Владимир Зеленский принял участие в мероприятиях по случаю 79-й годовщины памяти жертв трагедии Бабьего Яра в Киеве.

Летом 2020 года президент обсудил строительство Мемориала в Бабьем Яру с зарубежными партнерами данного проекта.

Напомним, 29 сентября в столице в Национальном ботаническом саду им. Н. Гришко установили новую скульптуру.

Читайте также: Израиль поддержал идею создания Мемориального центра жертвам Холокоста "Бабий Яр"

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Киев бабий яр скульптура холокост

Источник: Сегодня

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