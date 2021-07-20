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Местные подняли шум. В центре Киева коммунальщики массово вырубили деревья (фото)

20 июля 2021 20:54

Александр Марущак , Ольга Кравченко

В "Киевзеленстрое" говорят, что деревья могли пострадать от вчерашней бури, которая накрыла столицу

Место происшествия. Фото: коллаж "Сегодня"

Место происшествия. Фото: коллаж "Сегодня"

В Сети разгорелся скандал – недавно в Киеве, на пересечении Липинского и Ивана Франко коммунальщики срубили многолетние деревья.

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Об этом написала местная жительница Лада Лефор в Facebook.

Автор поста утверждает, что деревья не пострадали от вчерашней грозы. Она пишет, что семь деревьев спилили.

"У меня нет адекватных слов на это. На Франко за несколько часов срезали все деревья возле дома, в котором я сейчас живу. В том числе каштан, который высадил отец владельца моей квартиры. В общем деревьев было не менее семи", – написала она.

В "Киевзеленстрое" корреспонденту "Сегодня" рассказали, что деревья на пересечении улиц Липинского и Франко могли пострадать от вчерашней бури, которая накрыла столицу.

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На снимке видно, что деревьев нет. Фото: Лада Лефор/Facebook

На снимке видно, что деревьев нет. Фото: Лада Лефор/Facebook

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Там отметили, что именно в Шевченковском районе сильный ветер и ливень повалили наибольшее количество деревьев в столице.

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В ведомстве добавили, что на пересечении этих улиц проводят работы сотрудники коммунальной корпорации "Киевавтодор", мол, по поводу срубленных деревьев нужно обращаться к ним. Однако, пока в "Киевавтодоре" не смогли пояснить зачем они спилили деревья и связано ли это с дальнейшим ремонтом улицы.

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Ранее мы писали, что на Киевщине ураган прорвал дамбы и поломал деревья.

Напомним, что в Ровно также залило дороги, ветер валил деревья и электроопоры.

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