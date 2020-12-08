Место преступления. В Сети опубликовали карту Киева, на которой отмечены места грабежей

В Сети появилась карта столицы, где за последнее время зафиксировали наибольшее количество краж.

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Об этом сообщает Муниципальная полиция в Facebook.

"Просто титаническую работу сделал один из наших подписчиков – нанес на карту Киева места, где за последнее время зафиксированы случаи краж и грабежей. Внимание! Будьте осторожны в этих местах", – говорится в сообщении.

Карта с отметками происшествий теперь в общем доступе.

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Ранее мы писали, что в "краже" тросов с Подольского моста произошел неожиданный поворот. Ссылаясь на собственные источники, журналисты утверждают, что ванты вывез подрядчик – "Инжиниринговая мостовая компания".\

Кроме того, в Харькове камеры наблюдения зафиксировали кражу в поликлинике – к детской коляске подходит женщина в белом халате и быстро вытаскивает из нее кошелек. Также на видео видно, как в паре с воровкой работает девушка, которая будто бы заглядывает в открытый кабинет, а на самом деле прикрывает сообщницу.

Смотрите видео – как мобильные приложения воруют деньги:

Видео: Сегодня

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