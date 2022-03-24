Месяц под бомбами. Как киевляне спасаются от ракетных ударов на станциях метро

Детей развлекают на станциях мультфильмами, взрослые выстаивают огромные очереди в туалеты и катаются в поездах, чтобы отвлечься от кошмаров войн

Фото Александра Марущака, "Сегодня"

Уже месяц Киевский метрополитен служит местом укрытия для тысяч киевлян, которые находят здесь спасение от ракетных обстрелов российских оккупантов. Для многих жителей столицы подземка стала настоящим домом

Как живут люди, которые спасаются на станциях киевского метрополитена узнавал сайт "Сегодня".

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Многим киевлянам приходиться фактически жить в метро. Особенно тем, у кого возле дома нет бомбоубежищ или они представляют собой сырые и неухоженные подвалы. В таких укрытиях больше одной ночи не просидишь. Поэтому люди спасают свои жизни на станциях метро. По данным "Киевского метрополитена", на 46 станциях столичной подземки нашли надежное укрытие более 15 тысяч человек.

"Для обеспечения надлежащих условий мы используем все имеющиеся ресурсы – на станциях расконсервированы питьевые фонтанчики, есть доступ к санузлам. Совместно с гуманитарным штабом Киева, профильными и волонтерскими организациями организованы доставка еды, теплых вещей, медикаментов, важных бытовых товаров. И я лично благодарен каждому, кто помогает людям в подземке и нашим работникам", – рассказывает сайту "Сегодня" начальник КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский.

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Как одна семья

Некоторые горожане уже почти месяц живут на станциях подземки. Они изредка навещают свои квартиры, поливают вазоны, берут провизию и возвращаются в метро. Тут намного безопаснее.

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"На некоторых станциях люди объединились и как большая семья поддерживают друг друга. Им помогают сотрудники подземки, разогревая пищу в технических помещениях. Когда есть движение поездов, многие пассажиры стараются просто проехаться в поезде, чтобы изменить картинку и хоть как-то сменить обстановку. Люди просто катаются в поезде, чтобы хоть как-то развлечься", - рассказывают сайту "Сегодня" в пресс-службе "Киевского метрополитена".

Дети подружились

Труднее всего, когда вводится длинный комендантский час и людям нельзя покидать станции. Это самое трудное испытание. Люди фактически заперты в подземном помещении. Кстати, в подземку жители столицы приносят все необходимые вещи, детские коляски, спальные мешки, туристические палатки и даже домашних животных.

"Мы все в одной лодке, и больше похожи на большой цыганский табор. Все уже раззнакомились. Угощаем друг друга едой и водой, наши дети стали лучшими друзьями. Они, не смотря на войну, придумывают разные забавы – читают книги, играют в прядки. Да, нам холодно на полу, страшно слышать взрывы, но мы вместе и это главное", – рассказывает киевлянка Ольга.

Старое место для свиданий

Метро для киевлян стало домом. Со станций метро уходят на фронт, тут назначают встречи, а некоторые уезжают в вынужденную эвакуацию.

"Мы с женой познакомились на станции метро "Осокорки", точнее здесь было наше первое свидание, всего 9 лет назад. Теперь живем на станции вместе с маленьким сыном. Уезжать нам некуда. Я записался в территориальную оборону. Прихожу на станцию, когда есть свободное время. Тут намного безопаснее, чем в квартире на 14-ом этаже. Верю, что скоро все изменится, и непременно победой над врагом", - рассказывает житель Осокорков Сергей.

Поезд раз в час

Когда метрополитен работает в режиме пассажирских перевозок, то поезда ходят очень редко – ориентировочно один раз в час. Фактически работает только одна из трех веток метро – синяя.

"У некоторых людей не выдерживали нервы. Они устали спать на полу, выстаивать очереди в туалет из 50-60 человек. Помню, как мы провожали в эвакуацию семью – мама, папа, две маленьких девочки, и два кота в переноске. Они сели в вагон и уехали. Где-то через четыре дня сообщили нам, что уже в Польше. Это их выбор", - рассказывает нам Сергей.

Если в городе не введен комендантский час, то люди используют это время, чтобы побывать дома и проверить свою квартиру, а ночевать возвращается в метро.

Многие пассажиры уже живут на станциях месяц

"Я в первые два дня прятался от ракетных ударов в паркинге возле своего дома. Но там не было абсолютно никаких условий. На станции метро "Позняки" мы смогли найти надежное убежище. Да, спать приходится на гранитном полу и содрогаться от взрывов ракет, но тут хоть можно поспать", - говорит киевлянин Олег.

Что с метро "Лукьяновская"?

Недавно взрывной волной повредило вход на станцию "Лукьяновская". В кратчайшие сроки сотрудники подземки провели необходимые работы, чтобы станция продолжила выполнять свою функцию.

"Психологи считают, что привычка вырабатывается через 21 день. Но привычки к кровавой войне быть не может. Я каждый день бываю на станциях и, мне как отцу, больнее всего видеть украденное детство у наших детей. Малышей, которые вместо школы или детсада вынуждены сидеть на холодном граните и содрогаться от взрывов", - добавляет начальник "Киевского метрополитена" Виктор Брагинский.

Мультики для детей

По инициативе городских властей и волонтеров для детей, которые вынуждены жить на станциях метрополитена, организовали показы мультфильмов и кинофильмов. Это условно временное успокоение или утешение.

По данным департамента культуры КГГА, показы запланированы на 14 станциях киевского метро, а полноценно они работают на станциях "Сырец", "Дорогожичи", "Лукьяновская", "Площадь Льва Толстого" и "Дружбы Народов".

"На какое-то время это успокаивает детей. Они временно "уходят" в мирную жизнь. Но когда мультик заканчивается и завивает сирена тревоги, ребенок спрашивает: "Мама, а когда закончиться эта война?". Мы говорим нашим детям, что скоро, очень скоро этот кошмар закончится и наступит день Победы. Мы все в это искренне верим", – говорит киевлянка Ольга.

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