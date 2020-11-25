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Метро на Виноградарь: что происходит на стройплощадках (видео)

25 ноября, 13:32

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Комплекс "Галина" прошел уже 425 метров правого перегонного тоннеля

В Киеве продолжаются работы по строительству двух новых станций метрополитена в направлении Виноградаря. На улице Межевой уже разобрали здания станции технического обслуживания. В конце следующего года город планирует открыть новые станции.

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Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

На видео показали, как идет строительство.

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"Работы происходят на всех шести стройплощадках нового участка метрополитена. Там уже перенесли теплосети и продолжают вынос инженерных сетей из-под участков строительства метрополитена. На улице Межевой разобрали здания станции технического обслуживания, которые мешали строительству. На стройплощадке на пересечении улиц Северо-Сырецкой и Межевой метростроевцы продвинулись существенно – под землю. Здесь работает тоннелепроходческий комплекс, специалисты назвали его "Галиной". Он уже прошел 425 метров правого перегонного тоннеля в направлении станции метро "Сырец", – отметил Виталий Кличко.

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Ранее мы писали, что по традиции метростроевцев подземной технике дают имя, которое носит жена руководителя строительства. В данном случае щит назвали "Галина". Сайт "Сегодня" поговорил с женщиной, в честь которой назван подземный комплекс.

Напомним, в Киеве почти на всех станциях метро теперь работает 4G.

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метрополитен Виталий Кличко Виноградарь строительне работы

Источник: Сегодня

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