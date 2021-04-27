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Многострадального орла возле скульптуры Данте в Киеве заменят (фото)

27 апреля, 12:14

Александр Марущак , Ольга Кравченко

Возле памятника власти пообещали в будущем установить систему видеонаблюдения, чтобы поймать вандалов

После публикации сайта "Сегодня" о состоянии памятника итальянскому писателю Данте в Киеве, на него обратили внимание городские власти и даже в Верховной раде Украины. Мраморного орла, которому вандалы отбили голову скоро заменят.

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Также обещают установить систему видеонаблюдения, чтобы присматривать за итальянским подарком и в случае повторения вандализма быстро поймать злоумышленников.

"Итальянский скульптор уже сделал нового мраморного орла. Он уже скоро будет доставлен в Киев и установлен возле скульптуры Данте на Владимирской горке", – рассказали нам в КГГА.

Известно, что киевские вандалы трижды отбивали голову орлу. Ее устанавливали обратно при помощи клея. В четвертый раз голову разбили окончательно и орла было уже невозможно восстановить.

"Было решено сделать новую статую орла. Дело в том, что сам памятник сделан из уникального и редкого каррарского мрамора, который добывается на территории Каррары. Он считается одним из ценнейших видов мрамора. Скульптор уже изготовил новую фигуру орла, она находится в его мастерской. Сейчас мы решаем вопросы с логистикой, по доставке орла в Киев. Думаю, мы его установим в конце мая ко Дню Киева. Будет еще одно открытие памятника, символическое", – рассказал сайту "Сегодня" Сергей Алексеев, народный депутат Украины, глава межпарламентской группы дружбы Украины-Италия.

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Он отмечает, что на Владимирской горке нужно усилить патрулирование правоохранителей, которые бы присматривали за сохранностью памятника.

"Видеонаблюдение возле памятника Данте есть, но когда на памятник нападает человек в маске, то его практически невозможно опознать. Нужно искать другие способы защиты этого уникальной скульптурной композиции. Действия вандалов просто позорят Украину в глазах европейцев, и такие моменты просто недопустимы", – добавляет Сергей Алексеев.

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Напомним, монумент был подарен Киеву итальянским городом Флоренция в 2015 году. В ответ в марте этого года киевские власти отвезли во Флоренцию памятник Тарасу Шевченко.

Ранее мы писали, что на Пейзажной аллее в Киеве вандалы испортили популярный арт-объект. Речь идет о композиции "Радуга", которую в народе прозвали "Писающие мальчики".

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Киев скульптура Владимирская горка орел Данте

Источник: Сегодня

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