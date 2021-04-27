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Багатостраждального орла біля скульптури Данте в Києві замінять (фото)

27 квітня, 12:14

Олександр Марущак , Ольга Кравченко

Біля пам'ятника влада пообіцяла в майбутньому встановити систему відеоспостереження, щоб зловити вандалів

Після публікації сайту "Сьогодні" про стан пам'ятника італійському письменникові Данте в Києві, на нього звернули увагу міська влада і навіть у Верховній Раді України. Мармурового орла, якому вандали відбили голову скоро замінять.

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Також обіцяють встановити систему відеоспостереження, щоб доглядати за італійським подарунком і в разі повторення вандалізму швидко зловити зловмисників.

"Італійський скульптор вже зробив нового мармурового орла. Він уже скоро буде доставлений до Києва і встановлений біля скульптури Данте на Володимирській гірці", – розповіли нам в КМДА.

Відомо, що київські вандали тричі відбивали голову орла. Її встановлювали назад за допомогою клею. У четвертий раз голову розбили остаточно і орла було вже неможливо відновити.

"Було вирішено зробити нову статую орла. Справа в тому, що сам пам'ятник зроблений з унікального і рідкісного каррарського мармуру, який видобувається на території Каррари. Він вважається одним з найцінніших видів мармуру. Скульптор уже виготовив нову фігуру орла, вона знаходиться в його майстерні. Зараз ми вирішуємо питання з логістикою, з доставки орла до Києва. Думаю, ми його встановимо в кінці травня до Дня Києва. Буде ще одне відкриття пам'ятника, символічне", – розповів сайту "Сьогодні" Сергій Алексєєв, народний депутат України, голова міжпарламентської групи дружби України-Італія.

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Він зазначає, що на Володимирській гірці потрібно посилити патрулювання правоохоронців, які б доглядали за збереженням пам'ятника.

"Відеоспостереження біля пам'ятника Данте є, але коли на пам'ятник нападає людина в масці, то її практично неможливо впізнати. Потрібно шукати інші способи захисту цієї унікальної скульптурної композиції. Дії вандалів просто ганьблять Україну в очах європейців, і такі моменти просто неприпустимі", – додає Сергій Алексєєв.

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Нагадаємо, пам'ятник був подарований Києву італійським містом Флоренція в 2015 році. У відповідь в березні цього року київська влада відвезла до Флоренції пам'ятник Тарасу Шевченку.

Раніше ми писали, що на Пейзажній алеї в Києві вандали зіпсували популярний арт-об'єкт. Йдеться про композицію "Веселка", яку в народі прозвали "Пісяючі хлопчики".

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Київ скульптура Володимирська гірка орел Данте

Джерело: Сьогодні

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