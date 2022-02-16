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Могут падать деревья и рекламные щиты! На Киев надвигается опасная погода

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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16 февраля, 18:00
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Одновременно с непогодой в столицу придет потепление до +8 градусов
Киевлян предупредили об ухудшении погоды.
Киевлян предупредили об ухудшении погоды. / Фото: Коллаж: Сегодня

Погода в Киеве завтра, 17 февраля, ожидается со штормовым ветром. Однако в столице будет достаточно тепло – воздух прогреется до +8 градусов.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram.

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Жителям столицы следует готовиться к чрезвычайным ситуациям в связи с непогодой.

"Ветер ожидается порывистым, с юго-запада подчас штормовым. Не говорите долго с соседкой под старым тополем, рекламным щитом или под домом с открытыми балконами – может что-то летать", – предупредила синоптик.

Компенсирует это синоптическое ветреное неудобство теплая погода – в Киеве завтра вплоть до +8 градусов!

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Дождь в столицу доберется во второй половине дня. Ветряная, влажная, хоть и теплая, погода в ближайшие дни удержится.

"Такая холерическая синоптическая ситуация может негативно влиять на сосуды, настроение и работоспособность – как раз пора поддержать свой организм здоровым питанием", – посоветовала Диденко.

Правила поведения во время сильного ветра:

  • все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
  • в случае сильного ветра укрыться в ближайшем доме или природном укрытии;
  • избегать нахождения вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

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