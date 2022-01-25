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Может вытеснить COVID-19? В Киеве ухудшилась ситуация с гриппом

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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25 января, 14:39
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Количество больных выросло более чем на 5 тысяч по сравнению с предыдущей неделей
Большинство киевлян остаются болеть дома
Большинство киевлян остаются болеть дома / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве зафиксировали рост заболеваемости гриппом и коронавирусом на 41% по сравнению с предыдущей неделей. Увеличилось также количество госпитализированных.

Об этом сообщили в КГГА.

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В течение прошлой недели гриппом, ОРВИ и СОVID-19 заболел 16 891 человек (за предыдущую неделю – 11 912). Это ниже эпидемического порога на 28,6%.

Показатель заболеваемости составил 570,2 (за 2 неделю – 402,1). По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла на 41,8%.

Кто больше всего болеет

Среди больных большая часть как детей, так и взрослых. Детей заболело 6599 против 4895 – за прошлую неделю, рост на 34,8%. Взрослых 10 292 – против 7017, рост на 46,7%.

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Дети составляют 39,1% от общей заболеваемости, на прошлой неделе – 41,1%. Среди школьников зарегистрирован 3661 случай, что составляет 55,5% от общего числа заболевших детей.

За последнюю неделю в больницы попали 560 человек, из них 145 детей (за 2 неделю – 497, из них 108 детей).

В Украине доступна вакцинация от гриппа

Вакцинироваться от гриппа можно с октября по апрель. Вакцинация разрешена как взрослым, так и детям от 6 месяцев, не имеющим противопоказаний к прививкам. Иммунитет после прививки формируется в течение нескольких недель. Обычно уже через 2 недели после прививки можно получить защиту.

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Особенно важно вакцинироваться людям из групп медицинского и профессионального риска:

  • беременным;
  • детям до 5 лет;
  • людям старше 65 лет;
  • людям с избыточным весом;
  • людям с диабетом, хроническими сердечно-сосудистыми и легочными заболеваниями;
  • медицинским работникам;
  • учителям и воспитателям;
  • военнослужащим;
  • продавцам;
  • водителям общественного транспорта;
  • всем, кто работает в многолюдных местах.

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