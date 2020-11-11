На центральной площади в Киеве появились скамейки и зеленые клумбы (фотофакт)

Киевлян удивило внезапное "озеленение" Софийской площади. Сегодня утром возле памятника Богдана Хмельницкого появилось несколько искусственных деревьев и клумб, а также лавочки.

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В департаменте благоустройства КГГА сайту "Сегодня" сообщили, что на Софийской площади снимают рекламный ролик.

"На Софийской площади снимают предновогодний рекламный ролик. У создателей ролика есть все разрешительные документы. Снимать на площади они будут только сегодня – 11 ноября", – сообщили в департаменте благоустройства КГГА.

Фото: Григорий Мельничук / Facebook

Впрочем, некоторые киевляне предлагают оставить антураж для съемок на площади, которую городские власти уже несколько лет все никак не могут реконструировать.

Ранее мы писали, что организаторы новогоднего гуляния рассказали сайту "Сегодня", какой будет в этом году главная елка страны.

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