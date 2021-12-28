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На Киев надвигается непогода: кого ждет самая большая опасность

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
28 декабря, 17:00
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Днем температура воздуха в городе опустится до 5 градусов мороза
Погода в столице на 29 декабря / Коллаж "Сегодня"
Погода в столице на 29 декабря / Коллаж "Сегодня"

Завтра, 29 декабря, в Киеве прогнозируют снег и морозы.Водителей предупреждают про опасность.

Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.

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Снег стоит ожидать в столице именно во второй половине дня.

"Киевляне, которые будут нуждаться в такси после обеда, но попробуйте придерживать челюсть при просмотре городских тарифов", – добавляет Наталия Диденко.

На дорогах будет гололедица. Ночью температура воздуха будет колебаться от -6 до -9 градусов, а вот днем столбики термометров покажут 5 градусов мороза.

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Погода в Украине на 29 декабря. Фото: Наталии Диденко
Погода в Украине на 29 декабря. Фото: Наталии Диденко

Рекомендации для пешеходов во время гололеда:

  • Не спешите, не стесняйтесь "шлепать" ногами, наступайте на всю подошву, не поднимайте высоко ноги.
  • Выбирайте обувь на подошве из микропористой или другой мягкой основы без каблука.
  • При ходьбе центр тяжести тела направляйте вперед.
  • Спускаясь или поднимаясь по лестнице, держитесь за поручни, обязательно ставьте на ступеньку обе ноги.
  • Обходите металлические крышки люков.
  • Будьте внимательны на тротуаре – автомобиль или автобус может занести и не удастся вовремя затормозить.
  • Переходите улицу только на зеленый свет, а лучше через подземные переходы.
  • Попросите своих бабушек и дедушек остаться в этот период дома.

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