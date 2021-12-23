На Киев надвигается штормовой ветер: когда ждать непогоды

Завтра, 24 декабря, в Киеве ближайшая ночь еще будет морозной. Также в столице прогнозируют осадки.
Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.
Ночью температура воздуха будет колебаться от -12 до -14 градусов. Днем столбики термометров опустятся до -2 градусов.
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В столице 24-го декабря стоит ожидать снег с переходом в мокрый снег, а также сильный ветер.
Карпаты атакуют морозы
Температура воздуха на горе Поп Иван опустилась до -21 градуса. Ветер западный, северо-западный 14 м/с, а также облачная погода, но с прояснениями.
За последние два дня в Карпатах выпало более 50 см свежего снега. Местами есть передувы выше метра.
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