На Киев надвигается штормовой ветер: когда ждать непогоды

Ночью в городе температура воздуха опустится до 14 градусов мороза

Погода в Киеве на 24 декабря / Коллаж "Сегодня"

Завтра, 24 декабря, в Киеве ближайшая ночь еще будет морозной. Также в столице прогнозируют осадки.

Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.

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Ночью температура воздуха будет колебаться от -12 до -14 градусов. Днем столбики термометров опустятся до -2 градусов.

В столице 24-го декабря стоит ожидать снег с переходом в мокрый снег, а также сильный ветер.

Погода в Украине на 24 декабря. Фото: Наталии Диденко

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Карпаты атакуют морозы

Температура воздуха на горе Поп Иван опустилась до -21 градуса. Ветер западный, северо-западный 14 м/с, а также облачная погода, но с прояснениями.

За последние два дня в Карпатах выпало более 50 см свежего снега. Местами есть передувы выше метра.

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