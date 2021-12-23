Киев
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
👩 Военник для женщин 🍾 Итоги года 2021 🚷 Дело Порошенко 🚀 Ультиматум России НАТО
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Другие новости

На Киев надвигается штормовой ветер: когда ждать непогоды

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
23 декабря, 17:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Ночью в городе температура воздуха опустится до 14 градусов мороза
Погода в Киеве на 24 декабря / Коллаж "Сегодня"
Погода в Киеве на 24 декабря / Коллаж "Сегодня"

Завтра, 24 декабря, в Киеве ближайшая ночь еще будет морозной. Также в столице прогнозируют осадки.

Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.

Реклама

Ночью температура воздуха будет колебаться от -12 до -14 градусов. Днем столбики термометров опустятся до -2 градусов.

В столице 24-го декабря стоит ожидать снег с переходом в мокрый снег, а также сильный ветер.

Погода в Украине на 24 декабря. Фото: Наталии Диденко
Погода в Украине на 24 декабря. Фото: Наталии Диденко

Реклама

Карпаты атакуют морозы

Температура воздуха на горе Поп Иван опустилась до -21 градуса. Ветер западный, северо-западный 14 м/с, а также облачная погода, но с прояснениями.

За последние два дня в Карпатах выпало более 50 см свежего снега. Местами есть передувы выше метра.

Читайте также

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
В тренде
Реклама
Все новости
Украина
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Коронавирус за неделю

7 761

заболело за неделю в Киeвe

+4%

Погрузись в прошлое
Узнать больше
Реальная мистика 🎃
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1/2
Тайны Киева
Что скрывает Центральный вокзал
Интересно
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.25

Российский рубль (₽)

0.3691

Евро (€)

30.81

Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять