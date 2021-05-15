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На Контрактовой в фонтан добавили моющее средство: смотрите, что было потом (фото)

15 мая, 14:50

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Хулиганы устроили пенную вечеринку и коммунальщикам пришлось выключить фонтан

Фото: REUTERS/Yves Herman

Фото: REUTERS/Yves Herman

В Киеве сегодня запустили работу всех фонтанов, но не везде удачно. На Контрактовой площади он уже выключен из-за того, что туда налили моющего средства и образовалось много пены. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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Коммунальщики заявляют, что устроили "пенную вечеринку" неизвестные хулиганы – из-за моющее средство при контакте с водой вызвало появление большого количеств пены.

Фонтан на Контрактовой площади. Фото: КГГА

В связи с этим коммунальщики вынуждены были остановить работу фонтана на Контрактовой. Им необходимо слить всю воду, провести очистку и перезапустить фонтан, что приведет к потере ресурсов и времени работников.

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"Городская власть призывает с уважением относиться к имуществу территориальной общины города Киева и не мешать киевлянам и гостям города наслаждаться работой фонтанов", – говорится сообщении КГГА.

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Как сообщали новости "Сегодня", в Киеве открыли обновленный "Наводницкий" парк. У памятника основателям Киева обустроили также и световой фонтан с высотой струй 3,5 метра.

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