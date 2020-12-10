На Крещатике разгуливали полураздетые Дед Мороз со Снегурочками (видео)

Парень с девушками станцевали под новогоднюю музыку около входа в метро

В Киеве 10 декабря парень в одежде Деда Мороза вместе с полуголыми Снегурочками раздавали прохожим подарки.

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Видео опубликовали на канале KIEVMAP.

Это произошло около станции метро "Крещатик".

"Не холодно ли вам?" – спрашивают прохожие у раздетых девушек.

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Они дарили киевлянам бутылки с шампанским и желали новогоднего настроения. Надеемся, что завтра они не попадут в больницу с простудой. Закончилось видео танцем около входа в метро.

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Ранее мы писали, что под стенами Андреевской церкви две обнаженные девушки устроили "дефиле", которых снимал на камеру оператор.

Напомним, по Крещатику пробежали голые мужчины. В полиции сказали, что правонарушение было, но просили не спешить с выводами.

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