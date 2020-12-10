На Крещатике разгуливали полураздетые Дед Мороз со Снегурочками (видео)

В Киеве 10 декабря парень в одежде Деда Мороза вместе с полуголыми Снегурочками раздавали прохожим подарки.
Видео опубликовали на канале KIEVMAP.
Это произошло около станции метро "Крещатик".
"Не холодно ли вам?" – спрашивают прохожие у раздетых девушек.
Они дарили киевлянам бутылки с шампанским и желали новогоднего настроения. Надеемся, что завтра они не попадут в больницу с простудой. Закончилось видео танцем около входа в метро.
Ранее мы писали, что под стенами Андреевской церкви две обнаженные девушки устроили "дефиле", которых снимал на камеру оператор.
Напомним, по Крещатику пробежали голые мужчины. В полиции сказали, что правонарушение было, но просили не спешить с выводами.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк