На Майдане Незалежности протест ФОПов: пройдут маршем по Киеву

В Киеве 28 января на Майдане Незалежности проходит акция протестующих ФОПов.
Об этом сообщают в группе Предприниматели Украины в Facebook.
Около тысячи человек готовятся пройти маршем по столице.
Маршрут движения: Майдан Независимости – представительство ЕС, после чего ФОПовцы направятся к Конституционному суду Украины, а затем к посольству США.
Напомним, что предприниматели требуют, сохранения упрощенной системы налогообложения и отчетности и отмены обязательных кассовых аппаратов.
Напомним, с 1 января 2021 года также изменились годовые лимиты доходов ФОП. По ним определяется группа налогоплательщика-упрощенца.
А о том, чего ждут от власти ФОПы, смотрите в сюжете:
Все подробности в спецтеме Протесты ФОПов на Майдане
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