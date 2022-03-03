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На вооружение ВСУ поступил уникальный Байрактар

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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3 марта, 10:49
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Полицейская собака поднимает шум за несколько минут до того, как начинают раздаваться взрывы
У правоохранителей появился свой талисман
У правоохранителей появился свой талисман / Фото: Коллаж: Сегодня

В Кинологическом центре полиции в Киевской области появился щенок, способный предусматривать атаки врага. Щенок немецкой овчарки родился за несколько месяцев до начала войны.

Об этом сообщает советник министра внутренних дел Антон Геращенко в Telegram.

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"Он стал самым настоящим талисманом правоохранителей. Малыш чувствует начало приближения врага и поднимает шум за несколько минут до того, как начинают раздаваться взрывы. Грозный щенок не умолкает, пока не завершится бой, поддерживая полицейских и военных в противостоянии агрессору. Так же громко радуется Байрактар ​​и достижениям наших защитников", - написал он.

Также полицейские шутят, что вклад Байрактара есть в каждой победе защитников Ирпеня.

Противостояние российской агрессии

Украина уже неделю держит оборону от российских захватчиков. Планы врага полностью провалились, он несет небывалые потери по всем направлениям. После регулярных поражений на поле боя оккупанты перешли к своей "любимой" тактике – удары по мирному населению. Так, этой ночью оккупанты нанесли удар по Изюму (Харьковская область), в результате чего погибли восемь человек.

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Также был нанесен ракетный удар по Киеву, однако власти заявили, что силам ПВО удалось перехватить.

Тем временем министр обороны Алексей Резников заявил, что оккупанты испугались позорного поражения. По его словам, российская армия превратилась в кучку террористов и трусов после того, как украинские воины дали серьезный отпор оккупанту.

А трибунал в Гааге начал расследование военных преступлений РФ против Украины. Что удивительно, к иску присоединились 38 стран мира – такого еще никогда не было.

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