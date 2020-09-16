Национальный художественный музей Украины ждет реставрации: как выглядит здание сейчас (фото)

Месяц назад у главного входа в Национальный художественный музей Украины, который находится на улице Грушевского в Киеве, обвалился портик. К счастью, никто не пострадал. Однако сам музей приостановил работу.

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Сайт "Сегодня" разузнал, что происходит в музее и когда он будет доступен для посетителей.

Сейчас здание ограждено высоким забором, на котором висит табличка с надписью: "доступ посторонним запрещен".

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Через щель в заборе видно широкую лестницу, ведущую к главному входу, где расположены львы "охраняющие" главный вход. В этом месте и произошел обвал портика.

Месяц назад министр культуры Украины Александр Ткаченко сообщил о критической ситуации с музеем на своей странице в социальных сетях. Он написал, что уже готовятся документы для выделения средств на ремонт из резерва Кабмина.

"Общая сумма проекта ремонтно-реставрационных работ Национального Художественного Музея составляет 68 млн грн. До конца года необходимо выделить 30 млн грн. Среди первоочередных работ: ремонт портика, который разрушается, установление лесов и реставрация скульптурной группы "Аполлон и музы", – написал Ткаченко.

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Как нас заверили в музее во время обрушения портика скульптуры львов, которые установлены на входе здания, не пострадали.

"Музей сейчас закрыт. Вся документация на реставрацию подготовлена, и мы ждем финансирования от Министерства культуры или из резервного фонда. Со скульптурами львов все нормально. Их ремонт будет проводиться на этапе, когда будет реставрироваться скульптурная группа. А аварийная ситуация с портиком возникла из-за того, что здание музея длительное время не реставрировалось. Кстати, во время обвала не пострадали изваяния древних половецких баб, которые стоят возле входа в помещение", – рассказали нам в музее.

Когда же Национальный художественный музей будет открыт для посетителей зависит от того, когда музей получит финансирование на проведение реставрации. Но возле центрального входа уже установили строительные леса.

"Все будет зависеть от того, когда музей получит финансирования на проведение реставрации. Пока все сотрудники работают в штатном режиме. Смотрители музея выходят на работу по необходимости. В здание все сотрудники попадают через служебный вход, он безопасный для прохода. Но на 28 октября у нас запланирована выставка одного из ювелирных домов. На нее в музей смогут попасть все желающие. Для посетителей будет построена специальная защитная галерея, по которой они смогут пройди в помещение музея", – рассказали сайту "Сегодня" в Национальном художественном музее Украины.

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Ранее мы сообщали, что в Киеве заканчивается реставрация легендарного фонтана "Самсон" на Контрактовой площади. Вокруг стройки уже разгорелся скандал – киевлян возмутил новый цвет постройки и позолота на ней.

Также напомним, Запорожскую Хортицу теперь можно посетить онлайн. Подробности в видеосюжете:

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