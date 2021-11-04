Напугали водителей. Неизвестные взобрались на верхушку Северного моста в Киеве (видео)

Нарушители взобрались на самую высокую точку моста (80 метров), где установлен флаг и герб Украины

В Киеве неизвестные "альпинисты" забрались на пилон Северного моста, об этом сообщают столичные водители. Причина вылазки пока неизвестна.

Люди, подвергая свою жизнь опасности, взобрались на самую высокую точку моста (80 метров), где установлен флаг Украины и остались остатки герба Киева, который был практически уничтожен вандалами за последние несколько лет.

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В полиции Киева нам не смогли сказать, задержаны ли любители высоты, для этого на место ЧП должны приехать патрульные полицейские.

"Когда экипаж патрульной полиции приехал на место, то на Северном мосту уже никого не было", – сообщили сайту "Сегодня" в патрульной полиции Киева.

Разграбление герба на Северном мосту началось еще в 2017 году. На верхушку моста повадились охотники за цветным металлом. Они срезали части герба в виде листьев каштана и сдавали в пункты приема металла. В 2017 году во время кражи элементов расположенного на пилоне моста герба Киева коммунальщики совместно с полицией задержали группу злоумышленников.

Безопасность мостов

Киевские мосты часто становятся "жертвами" телефонных минеров и реальных, которые угрожают их взорвать, непосредственно находясь на переправах. Чаще всего достается столичным мостам Метро и Патона.

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На мосту Метро дважды проводилась спецоперация правоохранителей по задержанию злоумышленников с использованием специальной техники – дронов, речных катеров и БТРов. При этом движение транспорта на переправе было остановлено.

взорван. Неизвестный угрожал взорвать якобы оставленное на мосту вещество. Движение транспорта на переправе пришлось временно перекрыть. Тогда подозрительного вещества на мосту не нашли, а полиции удалось установить личность "минера". Это уроженец Чернигова, 1993 года рождения.

Что с охраной?

Несмотря на такие угрозы, киевские мосты практически не охраняются.

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Например, под мостом Патона на левом берегу Киева живут бездомные, которые разбили под переправой целый лагерь. Они принесли сюда одеяла, подушки, сумки и обитают тут в теплое время года. Никто бездомных не гоняет и не наказывает за нахождение под стратегическим объектом.

Практически ко всем столичным мостам есть свободный доступ. Спокойно можно подойти к Северному мосту, мосту Метро, Южному мосту. Охраняется только железнодорожный мост, по которому ездят поезда.

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