Налякали водіїв. Невідомі піднялися на верхівку Північного мосту в Києві (відео)

Порушники піднялися на найвищу точку мосту (80 метрів), де встановлено прапор та герб України

У Києві невідомі "альпіністи" залізли на пілон Північного мосту, про це повідомляють столичні водії. Причина вилазки поки що невідома.

Люди наражаючи своє життя на небезпеку піднялися на найвищу точку мосту (80 метрів), де встановлено прапор України і залишилися залишки герба Києва, який був практично знищено вандалами за останні декілька років.

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У поліції Києва нам не змогли сказати, чи затримані любителі висоти, для цього на місце НП мають приїхати патрульні поліцейські.

"Коли екіпаж патрульної поліції приїхав на місце, то на Північному мості вже нікого не було", – повідомили сайту "Сьогодні" у патрульній поліції Києва.

Розграбування герба на Північному мосту розпочалося ще 2017 року. На верхівку моста понаводилися мисливці за кольоровим металом. Вони зрізали частини герба у вигляді листя каштана та здавали до пунктів прийому металу. 2017 року під час крадіжки елементів розташованого на пілоні мосту герба Києва комунальники спільно з поліцією затримали групу зловмисників.

Безпека мостів

Київські мости часто стають "жертвами" телефонних мінерів та реальних, які загрожують їх підірвати, безпосередньо перебуваючи на переправах. Найчастіше дістається столичним мостам Метро та Патона.

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На мосту Метро двічі проводилася спецоперація правоохоронців із затримання зловмисників із використанням спеціальної техніки – дронів, річкових катерів та БТРів. При цьому рух транспорту на переправі було зупинено.

підірваний. Невідомий погрожував підірвати нібито залишену на мосту речовину. Рух транспорту на переправі тимчасово перекрити. Тоді підозрілої речовини на мосту не знайшли, а поліції вдалося встановити особу "мінера". Це уродженець Чернігова, 1993 року народження.

Що із охороною?

Попри такі погрози київські мости практично не охороняються.

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Наприклад, під мостом Патона на лівому березі Києва мешкають безхатченки, які розбили під переправою цілий табір. Вони принесли сюди ковдри, подушки, сумки і мешкають тут у теплу пору року. Ніхто безпритульних не ганяє та не карає за перебування під стратегічним об'єктом.

Практично всім столичним мостам є вільний доступ. Спокійно можна підійти до Північного мосту, мосту Метро, Південного мосту. Охороняється лише залізничний міст, яким їздять поїзди.

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