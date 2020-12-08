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Не обеспечили масками во время карантина: киевлянин подал в суд на КГГА

8 декабря, 16:21

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Суд принял дело по правилам упрощенного искового производства

Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску киевлянина к Киевской городской государственной администрации.

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Об этом сообщает ОАСК.

"Истец просит суд признать незаконными действия КГГА, которая не обеспечила его медицинскими масками на период карантина с целью защиты от острой респираторной болезни COVID-19", – говорится в сообщении.

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Житель Киева обратился в суд, так как считает, что финансирование профилактических и противоэпидемических мероприятий должно осуществляться за счет средств государственного и местных бюджетов.

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Суд принял дело к рассмотрению по правилам упрощенного искового производства без вызова сторон.

Ранее мы писали, что в столице за прошлые сутки обнаружили 1475 новых случаев коронавируса. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 сегодня в Киеве уже 82 810.

Напомним, несколькими днями ранее Майкл Райан заявил, что вакцина от коронавируса не дает защиту от коронавируса на всю жизнь.

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Киев суд КГГА карантин коронавирус

Источник: Сегодня

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