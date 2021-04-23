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Не понравились камеры: в Киеве супруги разгромили лифт в новом доме (видео)

23 апреля, 19:26

Виктория Барановская Виктория Барановская

Супруги молотком побили камеры, а потом сломали кнопки и плату лифта – он временно не работает, ремонт займет некоторое время

В Киеве супруги разгромили камеры видеонаблюдения и кнопки лифта. В итоге лифт поломался и жильцам придется какое-то время ходить пешком.

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Об этом сообщает Instagram-канал kiev_topnews.

Инцидент произошел в ЖК "Авиатор" на проспекте Любомира Гузара, 26. Там супруги, проживающие в 22-этажном доме, начали громить лифт. Сначала они испортили камеры, потом молотком мужчина повредил кнопки и плату. Когда они поняли, что их снимает очевидец, то попытались этому помешать.

Неизвестно, что стало причиной такого поведения. Очевидцы предполагают, что пару разозлили камеры видеонаблюдения, которые недавно здесь установили.

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Отметим, что пока что неизвестно, что грозит вандалам. Но, жильцам и администрации ОСББ в соцсетях уже предлагают активную помощь в дальнейшем разрешении конфликта.

Ранее мы сообщали, что в Харькове возмущенные правилом о перевозке не больше 10 пассажиров в салоне горожане разгромили трамвай.

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Киев лифт разгромили погром
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