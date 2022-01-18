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Новая вспышка и "Омикрон": чем опасна COVID-ситуация в Киеве

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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18 января, 10:31
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В столице прогнозируют резкий скачок заболеваемости на COVID-19 уже на этой неделе
Всего в столице подтверждено 346 228 COVID-случаев
Всего в столице подтверждено 346 228 COVID-случаев / Фото: Коллаж: Сегодня

Число случаев коронавируса в Киеве значительно увеличилось, но город все еще находится в желтой зоне карантина. Кроме этого, в Киеве зафиксирован рост штамма "Омикрон".

Главное о ситуации с коронавирусом в столице – в материале новостей "Сегодня".

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Количество зараженных увеличилось

За последние сутки в Киеве зафиксировано 972 новых случая коронавируса. Это на 462 случая больше, чем 17января (510 случаев коронавируса).

Всего в столице подтверждено 346 228 случаев COVID-19. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава.

С начала эпидемии в Киеве выздоровели 327 892 человека (627 за сутки), а умерли 8 377 человек (6 за сутки).

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Мэр Киева заболел на COVID-19

Мэр Киева Виталий Кличко заболел коронавирусом уже второй раз.

Виталий Кличко получил положительный результат теста COVID-19. К слову, мэр столицы заболел вирусом во второй раз.

"Поскольку вакцинирован, надеюсь на несложное течение болезни. Самоизолировался, лечусь и работаю из дома. Пожалуйста, берегите себя! Потому что вирус – агрессивен и распространяется быстро. Будьте осторожны, если общаетесь с большим количеством людей или посещаете публичные места. Соблюдайте правила!" – написал Кличко в своем Telegram-канале.

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"Омикрон" наступает

В Киеве прогнозируют резкий скачок заболеваемости на COVID-19 уже на этой неделе.

"Все вернулись из отпусков и отдыха. Поэтому стоит ожидать роста заболевания уже на этой неделе. От этого заболевания никто не защищен, а если человек вакцинирован, то он перенесет его в более легкой форме", – сообщил сайту "Сегодня" глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

В городе зафиксирован рост штамма "Омикрон". На прошлой неделе в референс-лабораторию отправили 30 образцов материалов больных, у которых был выявлен коронавирус.

"Результаты такие: у 20 человек был выявлен "Омикрон", а у 10 – "Дельта". То есть мы наблюдаем увеличение количества заболевания штаммом вируса "Омикрон", – рассказал сайту "Сегодня" главный санитарный врач Киева Сергей Чумак.

Сейчас специалисты устанавливают, где пациенты могли заразиться штаммом, как они перенесли заболевание и с кем контактировали.

Киев находится в желтой зоне

В Киеве уровень заболеваемости составляет 410 на 100 тыс. человек. Город находится в желтой зоне адаптивного карантина.

Уровень госпитализаций по стране, по состоянию на 17 января, составляет 29,4 при определенном показателе 60 на 100 тыс. населения. В Киеве уровень госпитализаций – 17,7.

Загруженность коек с кислородом по стране на 17 января составляет 23,7% при определенном показателе в 65%, в Киеве – 12,9%.

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