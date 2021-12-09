Киев
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚡ Переговоры Байден - Путин ⚽ Заря - Буде-Глимт: онлайн 💡 Запрет пакетов 🎄 Новый год 2022
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Другие новости

Новогодняя сказка: под Офисом президента появились елка и карусель (фото)

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
9 декабря, 12:25
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Во время зимних празднований 2020-2021 года карусель была бесплатной
В Киеве активно готовятся к новогодним праздникам. Фото: коллаж "Сегодня"
В Киеве активно готовятся к новогодним праздникам. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве под зданием Офиса президента обустраивают локацию для проведения новогодних празднований. Так, уже установили живую елку и вскоре ее будут украшать.

Об этом сообщает Вечерний Киев.

Реклама

Сказка под Офисом президента

В четверг, 9 декабря, у главного входа в Офис президента установили живую елку, а меньшими зелеными деревцами украсили окна.

Рядом с елкой также появилась основная конструкция для карусели. Судя по оформлению, она будет такой же, как и в прошлом году.

Отмечается, что во время зимних празднований 2020-2021 года карусель была бесплатной.

Реклама

Реклама

Какими будут игрушки?

В Киев уже привезли целую фуру новых игрушек для главной елки страны.

"В этом году мы украсим елку небольшими игрушками отечественного производства. Одна игрушка – восемь сантиметров в диаметре. Их будет 20 тысяч, не меньше. 75% – красного цвета и 25% – золотого", – рассказывает Игорь Добруцкий.

По словам Добруцкого, игрушки будут сделаны из пластика. Не стоит переживать, что они разобьются. На елке их разместят точечно. Новогоднее дерево будет словно окутано бисером.

Рабочим придется здорово потрудиться, чтобы развесить 20 тысяч небольших шариков на елке высотой 31 метр.

Ранее мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал
Все новости
Киев
Показать еще
В тренде
Реклама
Все новости
Украина
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Короновирус за неделю

8 170

заболело за неделю в Киeвe

-6%

Большое обновление сетей
Как экономить с "умными счетчиками"
Включи мозг!
Погрузись в прошлое
Узнать больше
Реальная мистика 🎃
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1/2
Тайны Киева
Что скрывает Центральный вокзал
Интересно
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.22

Российский рубль (₽)

0.3693

Евро (€)

30.77

Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять