Новые магазины, доступные цены и мобильные сервисы: чем "АТБ" удивит киевлян в 2021 году

В планах корпорации есть как достаточно ожидаемые пункты, так и внедрение инновационных диджитал-технологий

2021 год окончательно вступил в свои права. Жители Киева и области отпраздновали его как по новому, так и по старому стилю (разумеется, насколько это было возможно в условиях карантинных ограничений и запретов). Настало время забыть все трудности ушедшего года и начать планировать нынешний. Тем более, что он принесет нам немало перемен и новшеств. Уже в ближайшие месяцы завершится адаптивный карантин и начнется массовая вакцинация. Многие страны снова откроют свои границы для наших туристов. Немало интересного и важного готовит в 2021-м более чем четырем миллионам своим клиентов, в том числе и киевлянам, неизменный лидер отечественной отрасли розничной торговли – "АТБ". В планах корпорации на текущий год есть как достаточно ожидаемые пункты (дальнейшее расширение географии присутствия, открытие комфортных магазинов, повышение уровня сервиса), так и внедрение инновационных диджитал-технологий в сферу ритейла. Поговорим обо всем по порядку.

В отличие от прошлого года, когда приоритетным было расширение флагмана корпорации – торговой сети "АТБ-Маркет" преимущественно на западе страны, наступивший 2021-й порадует новыми супермаркетами жителей нашей Киевской, а также Одесской и Львовской областей.

Причем увеличить количество магазинов планируют именно в небольших населенных пунктах, где люди также хотят иметь возможность покупать качественные продукты по максимально доступным ценам. Первыми примут покупателей новые супермаркеты "АТБ" в городках с населением семь тысяч жителей и более. Также будут открывать магазины в пригородах областных центров, небольших населенных пунктах, расположенных вблизи крупных автомагистралей, и курортных зонах.

В целом за год планируется открыть 120 супермаркетов, благодаря чему к концу года вся территория нашей страны будет равномерно покрыта магазинами данной сети.

Напомним, что сейчас в 308 городах и поселках 24 областей Украины работают 1203 магазина "АТБ". В нашей Киевской области открыто более трехсот маркетов данной сети. Ассортимент каждого из них превышает 3,5 тысячи наименований гарантированно свежих продуктов и качественных товаров первой необходимости. При этом цены в супермаркетах крупнейшей по многим показателям торговой сети страны традиционно ниже среднерыночных на 10–15%. Если покупатели выбирают акционные предложения (товар дня, товар недели и т. п.) и участвуют в бонусной программе, то сэкономить могут 40%, а иногда даже 50%.

Корпорация постоянно оптимизирует многие бизнес-процессы, предлагает широкий ассортимент продукции собственных торговых марок, работает с производителями без посредников, внедряет современные энергосберегающие технологии, владеет одной из наиболее развитых в стране логистических инфраструктур (есть собственные мультитемпературные складские центры европейского образца, свой грузовой автопарк численностью более 700 машин и др.) Кстати, в наступившем году корпорация планирует ввести в эксплуатацию новый распредцентр в Харьковской области, а также начать строительство еще одного такого РЦ в Хмельницкой.

Что касается диджитал-решений, то к открытому в прошлом году первому в стране продуктовому интернет-магазину "АТБ" полного цикла в 2021-м добавится запуск собственного мобильного приложения. Согласно планам оно объединит в себе все уже запущенные диджитал-сервисы, такие как "Скануй та купуй", "АТБ Pay", программу лояльности и т. д.

Стоит отметить, что ценовая политика "АТБ" остается неизменной вот уже более четверти века – с момента основания компании – и является отличительной чертой полюбившихся миллионам граждан, включая и киевлян, магазинов сети. Наряду с европейским уровнем обслуживания, удобством и комфортом торговых залов, внедрением онлайн-сервисов, бесперебойной поставкой гарантированно свежей продукции и возможностью экономить это является конкурентным преимуществом данной сети. Делать покупки в "АТБ" удобно и экономно!

Своей основной социальной миссией компания определила бесперебойную поставку украинцам качественных продуктов по доступным ценам. Она играет важную роль в развитии местной инфраструктуры, является крупнейшим налогоплательщиком в отрасли. Это стало особенно важно после реформы децентрализации, когда значительная часть собранных налогов и сборов остается на местах – в распоряжении местных органов власти. Это означает, что исправно уплаченные лидером отечественной отрасли розничной торговли солидные налоговые отчисления помогают развитию инфраструктуры нашего Киева и области.

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