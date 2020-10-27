Избить коронавирус и увидеть свой портрет: раскрываем тайны главной елки Украины

Главная елка страны в этом году будет искусственной, а ее высота рекордной – 31 метр. Само новогоднее пространство на Софийской площади оформят в стиле сказочного леса. Чем еще порадуют организаторы праздника, выясняли журналисты "Сегодня".

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Монтаж искусственной елки на Софийской площади начнется 25 ноября – чтобы успеть открыть новогодний городок на День святого Николая 19 декабря.

Если Киев попадет в "красную зону" карантина, то пускать на Софийскую площадь к елке будут лишь по 100 человек. Контролировать количество посетителей будут сотрудники "Муниципальной охраны".

"Придется работать так: сто человек вышло – и сто зашло. Если же город останется в "оранжевой зоне", то праздник пройдет веселее и масштабнее. На Софийской площади установим небольшую сцену, будет звучать фоновая музыка. Локации придется размещать так, чтобы избежать большого скопления посетителей", – поясняет сайту "Сегодня" Игорь Добруцкий, президент Folk Ukraine, которая организует новогодние праздники на Софийской площади.

Как и в прошлом году, будут точки с уличной едой и глинтвейном. А также домики, в которых можно будет приобрести новогодние сувениры.

На пне и без звезды

Искусственная елка будет стоять на огромном пне, в который смогут зайти все желающие – и потом выйти, спустившись по лестнице. Конструкцию уже мастерят на одном из предприятий Киева. Гигантский пень осталось покрасить и нанести на него декор.

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Фото: Folk Ukraine

Высота елки составит рекордный 31 метр, такой большой новогодней красавицы в столице еще не ставили.

Фото: Folk Ukraine

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Кстати, последняя искусственная елка устанавливалась в Киеве в 2013 году на Майдане Незалежности. Но, как известно, ее разобрали на баррикады во время Революции Достоинства. С тех пор праздник отмечают на Софийской площади, а главное новогоднее дерево всегда тут было живым. Лишь в прошлом году елку установили сборную, из сотен небольших хвойных деревьев.

Еще одна особенность главного новогоднего дерева сезона-2020/2021: на нем не будет традиционной звезды. Верхушку накроют специальным "капюшоном" с яркой подсветкой. Организаторы отмечают, что в Сказочном лесу звезд нет, поэтому постараются сделать совершенно волшебную иллюминацию и на самой новогодней красавице.

"Сейчас уже вовсю запущен процесс подготовки больших игрушек, которые станут украшением нашей елочки. Это сказочные зайцы, белки, желуди, грибочки, шишки – всего около двух тысяч штук. Делаем их яркими, веселыми", – говорят организаторы новогоднего праздника.

Фото: Folk Ukraine

Твой портрет на главной елке

Кстати, в этом году организаторы придумали интересный интерактивный проект, связанный с главной елкой страны. Каждый желающий сможет стать частью новогодней елки.

"Через интернет и веб-камеры можно будет попасть на главную елку страны: выбрать себе понравившуюся игрушку и поместить на ней свое фото. Ваша игрушка останется на виртуальной елке, а фото можно будет распечатать себе на память", – рассказывает сайту "Сегодня" Игорь Добруцкий.

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Фото: Folk Ukraine

Также будет организована "перекличка" с елками в других странах. Например, с новогодними красавицами Варшавы, Парижа или Нью-Йорка.

Фото: Folk Ukraine

"Планируем обмен виртуальными игрушками, на которых размещены фото людей. Так что портрет киевлянки, которая зарезервирует себе игрушку на столичной елке, может появиться на виртуальной елке в другой стране, например в Париже", – отмечает Добруцкий.

Фото: Folk Ukraine

Именная игрушка

На Владимирском проезде появится продолжение Сказочного леса и пройдет конкурс на лучшую брендовую елку. Там установят до 30 искусственных новогодних красавиц. Любое предприятие сможет украсить свою елочку и побороться за звание самой красивой. Лучший дизайн определят киевляне путем голосования.

"Любая компания сможет украсить пятиметровую елку на свой вкус – ограничений нет. Нужно только заплатить за месяц охраны и электричество", – добавляют организаторы праздника.

На Софийской площади также заработает мини-фабрика по производству елочных украшений. Тут можно заказать себе стеклянное новогоднее украшение с именной надписью: например, "Я – Олег" или любой другой. Мастера при вас будут выдувать игрушки, а вы сможете выбрать понравившийся цвет и раскрасить ее собственноручно. Такую игрушку можно повесить на елку у себя дома как память о праздновании Нового года на Софийской площади. Продавать украшения обещают по доступным ценам.

Избить коронавирус

На площади установят волшебные грибы высотой в три метра и фантастические одуванчики в пять метров.

Фото: Folk Ukraine

Это фотозоны, где смогут сфотографироваться все желающие. Сделать яркие снимки получится и возле четырех эльфов-гигантов из Сказочного леса, которые будут охранять новогодний городок на Софийской площади.

Фото: Folk Ukraine

Высота эльфов – два метра. У каждого из них своя миссия. Один будет отвечать за красивую музыку.

Фото: Folk Ukraine

Второй – за магию.

Фото: Folk Ukraine

Третий – за гостеприимство.

Фото:Folk Ukraine

А четвертый эльф должен оберегать порядок у елочки, чтобы все на Софийской площади соблюдали безопасную дистанцию и масочный режим.

"Четвертый эльф будет присматривать за зоной с грушами. Мы установим 19 груш из каучука в виде коронавируса. Все желающие смогут надеть одноразовые резиновые перчатки и хорошенько отдубасить вирус, чтобы он окончательно покинул Киев и нашу страну", – рассказывает сайту "Сегодня" Игорь Добруцкий.

Напомним, киевская новогодняя елка – 2019/2020на Софийской площади вошла в пятерку самых красивых в Европе. Соответствующий рейтинг обнародовал туристический портал European Best Destinations. В пятерку лучших также вошли елки Вильнюса, Праги, Страсбурга и Кельна.

Как украшали елку на Софийской площади в прошлом году, смотрите на нашем видео:

Видео: Сегодня

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