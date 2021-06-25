Новый опасный штамм коронавируса "Дельта" в Александровской больнице Киева: что происходит

На снимке здание Александровской больницы. Фото: коллаж "Сегодня"

В департаменте здравоохранения КГГА рассказали корреспонденту "Сегодня", что в Александровской больнице нет возможности подтвердить наличие штамма вируса Delta лабораторно, как и во всей стране.

"По информации исполняющего обязанности главного врача Александровской клинической больницы, таких больных с подтвержденными лабораторно анализами у них нет и не было. Мы активно изучаем мировой опыт по борьбе с коронавирусом. У штамма Delta есть свои особенности. Пациентов с такими специфическими особенностями в больнице не было", – сообщили сайту "Сегодня" в департаменте здравоохранения КГГА.

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Напомним, такую информацию озвучил секретарь СНБО Алексей Данилов. Он заявил, что двух пациентов с коронавирусной инфекцией вызванной индийским штаммом госпитализировали именно в Александровскую больницу. Пациентам по 66 и 16 лет.

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В департаменте здравоохранения КГГА отмечают, что 16 летнего пациента не может быть в Александровской больнице, поскольку пациенты до 18 лет лечатся в детских больницах. В данном случае, в детской инфекционной больнице, но там 16 летнего пациента нет.

Отметим, что по словам председателя комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаила Радуцкого, новый, более молодой штамм вируса Delta начинается с тошноты и высокой температуры, имеет слабый имуноответ.

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"Это уже официальный ответ производителей. AstraZeneca, как бы она не называлась, и компания Pfizer уже доказали, что они имеют защиту на 94% от штаммов Delta и Delta+", – говорит он.

Ранее мы писали, что в Индии произошла первая смерть от штамма Delta+.

Напомним, что Украина ужесточает правила въезда из-за дельта-штамма коронавируса.