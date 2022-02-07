Облачно и холодно: чего ждать от погоды в Киеве завтра

Днем температура воздуха в столице поднимется максимум до 0 градусов

Ночью в столице пройдет дождь, однако к утру он уже завершится / Коллаж "Сегодня"

Погода в Киевезавтра, 8 февраля, будет облачной и холодной. Также синоптики предупреждают про гололедицу, которая будет на дорогах и тротуарах.

Об этом сообщает gismeteo.

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Ночью в столице пройдет дождь, однако к утру он уже завершится. Днем осадков не будет. Ночью и днем температура воздуха будет держаться около 0 градусов. Ветер в городе будет 6-11 м/с.

Погода в Киеве на 8 февраля. Скрин: gismeteo.

Какая будет температура будет в феврале?

Заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко рассказал "Сегодня", что в феврале среднемесячная температура воздуха будет от 0 до 4 градусов мороза, на высокогорьях Карпат – до 6 градусов мороза, это близко к норме (то есть февраль окажется теплее января на 1-2 градуса. – Ред.). На юге Одесской области, а также в Крыму и Закарпатье – до 4 градусов тепла.

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